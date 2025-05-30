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外資加碼股 多頭焦點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 圖／AI生成
台股示意圖。 圖／AI生成

台股5月在台北國際電腦展開展，加上美國總統川普中東行，輝達、AMD等科技巨擘斬獲可觀訂單下，全月指數上漲1,112點，外資大買，其中，台積電（2330）、中信金等十檔主要加碼股的合計買超金額逾2,300億元，市場看好將是6月行情的多方聚焦點。

永豐投顧副總黃柏棠、華南永昌投信協理申暉弘表示，自5月開始，雖新台幣大幅升值，但美中關稅大和解，加上川普的中東行，隨行包括輝達、AMD、谷歌等科技巨頭，訂單都大有斬獲，全月以來，外資買超金額仍來到2,199億元，同時，投信也加碼388億元，三大法人合計買超2,048億元，是自2023年11月以來的單月買超新高，顯示基本面有望再次重新主導台股後市走勢。

國泰證期顧問處協理蔡明翰、台新投顧協理范婉瑜表示，觀察三大法人自5月以來主要加碼的個股，台積電一檔就達938億元，其他超過100億元的還有中信金234億元、長榮202億元、廣達197億元、奇鋐161億元、緯穎141億元、緯創123億元、萬海112億元。另外，前十大加碼股還有陽明、台光電，這十檔個股主要集中在AI、海運、金控三大族群上。

這十檔也幾乎都是外資、投信、自營商積極加碼的個股，買超金額合計高達2,326億元，顯示基本面再度成為三大法人的操作重心，接下來持續買超的機率也不低，有望是6月行情的盤面焦點。

大型代操法人表示，5月台股延續4月以來的反彈之勢，一鼓作氣，指數逼近22,000點大關，投資人在驚恐過後、又有過度樂觀的傾向。以美國散戶投資人情緒指數來看，看多的投資人5月以來大幅增加，然而美股的問題其實沒有消失、只是暫緩，所以注意的焦點除在美股波動外，台股方面，還需留意籌碼面的變化，有法人鎖碼的個股，將是行情的聚焦點。

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