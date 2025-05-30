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矽力、強茂 野村喊買

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
矽力董事長陳偉。聯合報系資料照
矽力董事長陳偉。聯合報系資料照

外資野村於最新「大中華車用半導體」報告中表示，隨著第1季度觸底，第2季起預期銷售將呈現季增，各領域上，工業需求已觸底，汽車領域也出現復甦的初步跡象。台廠方面，給予矽力-KY（6415）、強茂皆「買進」的評等，並且整體產業有望否極泰來。

野村表示，對整體IDM（整合元件製造商）而言，第1季的銷售應已觸及短期谷底，對於第2季的銷售預期將介於季減2%至季增8%之間，多數預期季增；並且雖然全球貿易緊張情勢恐為終端需求帶來不確定性，但目前IDM廠產能布局分散且在地化良好，至今尚未出現異常訂單下單或取消情況。

野村台灣供應鏈調查顯示，第2季銷售的季增方向與全球IDM業者趨勢一致。儘管美國汽車市場因進口關稅政策而充滿不確定性，台灣本地業者仍普遍觀察到來自中國大陸汽車市場的穩健需求動能。值得注意的是，台灣汽車半導體供應鏈的年增表現比全球主要IDM業者更早出現改善，主因包括結構、地區組合差異，以及亞洲供應鏈在中國大陸新能源車市場的市占率提升有關。

野村表示，原先預期全球汽車、工業用半導體領域拐點將出現在2025年中之後，目前對於工業領域2025年復甦已有更大信心。至於汽車半導體需求是否能出現明顯回升，時間點仍需觀察。

野村指出，看好矽力-KY，主因其汽車領域長期成長潛力，自2026年起有望加速成長。因此，短期疲弱都可視為逢低布局良機；強茂方面，看好其終端應用與產品組合升級及提升汽車與MOSFET產品比重策略。

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