航運、營建、高利族 聚光

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股行情走軟，投資操作不易，「選股擺中間，行情放兩邊」，綜合各法人觀點，看好AI（人工智慧）、高殖利率、升值受惠股三大族群，各自有題材保護，可望是持續布局重點。

法人建議，選股方向仍以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，看好族群聚焦AI概念股、航運族群、資產營建、成衣製鞋、重電及能源等有題材保護的族群。

AI供應鏈部分，法人表示，2025年盈餘預測上修的族群主要集中在AI相關領域，其他普遍下調。AI仍是表現最亮眼的族群，輝達概念股、台積電（2330）概念股，半導體代工、CPO、機殼、散熱等相關個股值得關注。

高殖利率股方面，隨著台股股東會與除權息旺季接續登場，選擇高配息股票可掌握優於定存的現金股利收入，在大盤震盪之際，由於高殖利率保護，相對股價下檔有撐。升值受惠股則是因台幣升值有所表現，以內需導向的食品、資產、紡織、重電、造紙、營建，以及航空和觀光股等為代表。

食品股因原物料仰賴進口，台幣升值有助降低成本；航空部分因台幣升值導致以美元計價的燃料成本相對下降，加上台幣升值使國人消費力提升，擴大動能。

高殖利率 台幣 AI

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