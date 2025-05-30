台股三警訊 下周恐承壓…變盤向上難度增

台股近期表現疲軟，連續六個交易日開高走低，接連跌破5、10日等短期均線，月線、季線岌岌可危，市場賣壓相當沉重。法人表示，下周台股短線恐持續承壓，主要三個理由首先是過去20個月的台股盈餘上修循環結束，其次台股「價小跌量大增」是警訊，最後則是短線技術指標持續向下修正。

台股盈餘展望從今年3月開始下修，檢視最近一次企業財報後，法人機構調降台股今年盈餘展望，由原預估的年增19%降至年增17%，結束2023年下半年以來為期約20個月的獲利上修周期。

台股30日觀盤重點與後市展望

在籌碼面上，台股「價小跌量大增」是警訊。周四（29日）指數尾盤受MSCI季度調整而爆量下殺，當日指數由高點至收盤共壓回257點，終場雖僅小跌10點，但成交量卻大增44.6%，呈現「價跌量增」的不利格局。

最後，短線技術指標持續向下修正，KD指標的K與D值持續下滑、開口不斷擴大，顯示下跌恐將加速。台股5月中旬來受制半年線、年線壓力，量縮整理時間過久，「盤久必跌」，本周開始拉回並失守5、10日等短期均線。

籌碼面來看，本周三大法人賣超台股231.7億元，終止連五周買超。其中外資賣超184.5億元，終止連五周買超；投信買超163.4億元，連三周買超、累計買超389.7億元；自營商賣超210.6億元，連二周賣超、累計賣超314.6億元。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清等市場名師表示，台股受短線反彈漲多、端午長假、匯率升值、輝達財報等因素影響，近期陷入量縮整理，跌破短天期均線，但時序進入6月，市場關注股東會、除息行情，營運正向或可能調升股息的個股較有機會。

聯準會會議紀要對經濟不確定性仍表擔憂，台股整體5月受台幣升值影響，短期技術面轉弱，籌碼面外資現貨雖買超，但空單持續增加，股期不同調，市場解讀避險氣氛轉濃。單周成交量能已連續二周萎縮，顯示市場追價力道偏弱、觀望氣氛濃厚，市場持續關注通膨。