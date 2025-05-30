台股反彈5月天！外資單月反手回補、大漲逾千點

台股30日進入端午連假，台股周線連二黑，4個交易日下跌304點，跌幅1.4%，單週日均量3539.5億元；而5月台股大漲1,112.2點，單月漲幅5.5%。

三大法人方面，本周僅剩投信維持連續三週站在買方，回補163.57億元，外資轉買為賣，減持184.57億元，自營商則是連2週賣超210.68億元，三大法人合計賣超231.68億元。

統計5月法人資金動向，外資終結連5個月賣超的窘境，5月反手回補2,199.86億元，投信則是第3個月加碼，單月買超388.33億元，唯獨自營商連續15個月持續減持，同期減碼539.88億元，三大法人5月加碼2,048.31億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，29日最受市場關注的新聞，為美國貿易法庭裁決駁回川普加徵對等關稅權力，裁定川普這波全面性關稅措施已踰越權限，對此市場樂觀回應，不過目前白宮已提出上訴，最終判決須待美國最高法院裁定。

整體而言，該訊息確實提振市場風險偏好，也有利於關稅變數下降，讓市場重新回到題材面和基本面，且由於6月中旬前國內外並未有重大風險事件，市場將重新聚焦股東會與除權息行情，對於營運表現亮眼、股息佳之個股有利。

此外，廖炳焜表示，AI指標龍頭輝達釋出優於預期的營收與獲利表現，雖然財測微幅低於市場共識，但主要是受到中國出貨受限未解影響，因此財報公佈會股價上漲回應。

Blackwell量產順利，市場也期待最新的GB300將於明年出貨，而GB200已進入全面生產階段，包括微軟、OpenAI等雲端服務業者接大規模部署，有利於agentic AI加速滲透至各產業，不僅再度讓資金聚焦AI題材，也能提振台廠相關供應鏈表現。