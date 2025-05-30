外資買台股 5月砸2,199億

台股昨（29）日受連假前賣壓及MSCI半年度調整效應影響，爆量甩尾翻黑，終場跌10點收21,347點。但統計5月國際熱錢流入，外資大舉回補2,199億元、近18月最多，推升大盤強彈1,112點、漲幅5.5%，均為近11個月最佳表現。

回顧5月行情，台股歷經4月對等關稅震撼教育後，隨美股領先反彈，及美四大雲端服務供應商維持強勁資本支出、沙烏地阿拉伯擬大舉投資AI等利多加持，站穩20,000點大關後，進一步攻克季線壓力，月線漲1,112點，終止連二黑，但留531點上影線。

展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等看法，輝達展望正向、美股氛圍轉佳、台積電ADR站回所有均線，台股節後隨買盤回籠，有機會擺脫連二周收黑頹勢，6月仍有機會挑戰年線，可擇股靈活操作，低接不追高。

三大法人昨日賣超67.6億元，其中，外資賣超206.6億元，4月17日以來最多，連三賣、合計317.2億元；累計5月回補2,199億元，為2023年12月以來單月最多。外資在台指期留倉淨空單增加3,681口，達47,014口，是2024年11月29日以來最高，避險操作意味濃厚。

投信單日買超78.1億元，主要來自高股息ETF換股效應，4月14日來最多，連九買、累計買超331.5億元，5月共買388.2億元，連三月買超；自營商由賣轉買60.8億元，自行買賣部位則買36.6億元；八大公股券商逢高調節28.4億元，為護盤儲備銀彈。