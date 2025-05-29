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新台幣強升恐影響壽險配息 法人這麼看待三家金控股
新台幣兌美元匯率5月強升，市場對壽險業獲利及配息能力影響密切關注。法人認為，匯損及股債波動加大，影響壽險業潛在獲利能力及可分配盈餘水準，目前對國泰金（2882）、富邦金（2881）維持持有評等，中信金（2891）維持增加持股評等。
大型本國投顧分析，匯損對每家壽險業損益表影響不同，以目前國泰人壽、富邦人壽、台壽保仍以外匯價格準備金舊制及陸續增加近期避險比例來看，新台幣升值1%，扣除準備金減少後，對損益表上的損失分別為20億元、29.4億元、26億元，對金控獲利影響數依序為2.5%、2.6%、4%。
不過，國壽已於5月申請外匯價格準備金新制，若獲得核准，則5月大多匯損將由外匯價格準備金沖抵（推估5月新台幣升值至30元，則外價金減少約240億至310億元），台壽保預估外價金餘額約45億元（以匯率30.145計算），但 表示不考慮申請新制。
富邦人壽因外價金僅90億元（申請新制增加80億元），若5月亦申請新制且核准，匯損仍可能超過百億元反映於損益表，獲利衝擊高於同業。
法人指出，目前已有四家壽險業者向金管會申請配息，但金管會已請業者審慎思考，傳出有一家撤銷申請，由於富邦金、中信金 2024年12月的雙重槓桿比例各為115%、120%，且董事會已通過股利政策，預估若富邦人壽210億元股利及台壽保20億元股利未上繳，仍可由金控以短期借款因應，但需視各金控最後公布結果。
另外，金管會已傾向壽險公會提議RBC採匯率半年日均價計算，6月底半年報就會採用，將有助壽險業者降低計算匯損對RBC影響。
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