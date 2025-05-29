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永豐金證券16.28億元合併匯立證券 搶攻外資法人市占

中央社／ 台北29日電

永豐金擴張動作頻頻，今天晚間召開重大訊息記者會，代子公司永豐金證券宣布投下新台幣16.28億元，合併主攻外資法人業務的匯立證券，未來永豐金證券在台股經紀市場占有率可望由4.78%提升至5.42%。

在此之前，永豐金去年5月董事會決議通過永豐銀收購柬埔寨第1大微型貸款金融機構Amret，去年底也宣布收購京城銀，此次永豐金證券合併匯立證券，為永豐金近1年來所發動的第3起併購案。

永豐金財務長許如玫介紹，匯立證券原為法國里昂證券在台灣的分支機構，之後剝離給東方匯理銀行，2016年再由目前的台灣經營團隊向東方匯理銀行收購股權而成立，是1家以服務外資法人客戶台灣經紀業務為主的券商。匯立證券去年稅後盈餘3.3億元，股東權益報酬率29.8%，服務客群與永豐金證券高度互補。

許如玫表示，永豐金證券將以現金16.28億元吸收合併匯立證券，合併後以永豐金證券為存續公司，並將新設分公司，承接匯立證券所有資產、負債和營業。

永豐金證券表示，合併匯立證券後，有助提高公司的外資法人業務市占率，結合雙方研究團隊及永豐金證券一站且多樣化的產品及服務，深化外資法人客戶的台股經紀服務效能，以及擴大產品服務範圍，成為另1個獲利引擎。

另一方面，透過匯立證券深耕多年的外資客群通路，可進一步增進集團國際能見度，有機會媒合永豐金證券輔導的上市櫃企業，尋找優質的歐美長線機構投資人。

永豐金證券目前在台股經紀業務市占排名第4大，複委託業務排名第2大，合併匯立證券後，可快速取得外資法人市占，永豐金證券引述2024年資料估算，合併之後，公司整體台股經紀市占可望由4.78%進一步提升至5.42%。

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