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凱基證券號召同仁助弱勢 為身障院生改善生活環境

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券善盡企業社會責任，積極投入社會公益，鼓勵同仁響應凱基慈善基金會各項志工活動，不僅連11年推動「華光基金會」愛心麵包公益認購，今年更號召同仁前往新竹華光智能發展中心擔任環境改善大使，協助身心障礙院生整理生活環境，以實際行動展現社會關懷，帶動社會良善互助的正向能量。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，一件有意義的事有很多面向，凱基證券同仁多年來支持認購華光基金會的愛心麵包，這份心意不僅支持身心障礙者就業，更建立深厚情誼，而每個月認購的愛心麵包，還有同仁熱心轉捐贈給其他弱勢團體，更讓一份善舉變成兩件美事。

此次幫助弱勢改善生活環境的志工活動，經過將近一個月的精心規劃，終於圓滿完成。凱基證券同仁與華光基金會的身心障礙院生共同捲起袖子，清洗窗戶、窗簾及地板，並重新進行油漆作業，讓生活環境煥然一新，參與活動的同仁表示，能夠有機會協助身心障礙者打造一個舒適的學習與訓練空間，感到非常開心且意義非凡，也加深彼此間的互助與關懷。

華光基金會執行長彭淑萍對凱基證券的長期支持表達深切感謝，從認購愛心麵包到志工活動參與，每一份心意都成為推動院生穩定生活的重要力量。華光機構因腹地廣大，日常維護工作繁重，加上地處山區，人力資源相對短缺，凱基證券伸出的援手提供了最實際的協助，更為身心障礙者帶來更多互動機會。

凱基證券致力支持身心障礙者融入職場，攜手多家社福團體，透過各項公益活動，持續朝向「與弱勢共好」的目標，為社會創造美好的富足未來。

認購 凱基證

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