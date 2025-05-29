大和：IC載板族群受惠於AI GPU等需求強勁 看好三台股

大和資本證券發布「台灣IC載板」報告指出，台灣IC載板族群受惠於人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）、800G交換器、繪圖卡等需求強勁，第1季財報優於預期，且ABF載板價格持續復甦，看好欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）等三檔台股，都維持「買進」評等。

依據大和最新的供應鏈調查，今年以來，玻璃纖維市場進入供不應求階段，需求與供給的差距高於20%，主要原因有三。首先是AI伺服器的需求強勁；其次，一線供應商玻璃窯爐今年歲修，短期產能擴張能力受限；第三則是二線供應商的良率有待改善。

因此，大和指出，一家日本重要供應商最近通知客戶，要調漲低熱膨脹係數（CTE）玻纖布的價格。雖然不同客戶的漲價幅度並不相同，但平均漲幅約20至30%。大和認為，這是大幅度的調漲，因此從下半年開始，載板製造廠應該會將成本上揚完全轉嫁到客戶身上。

大和表示，值得注意的是，欣興由於去年下半年起就超前部署增加庫存，目前擁有全球最多的低CTE玻纖布。如果傳統伺服器需求如預期在下半年復甦，供給將更加緊張，欣興可望因此擴大在高階載板市場的市占率。

大和對ABF載板長期成長前景維持樂觀立場，主要風險則是匯率波動及關稅的不確定性。

大和維持欣興目標價104元，估計欣興在輝達（NVIDIA）Blackwell GPU載板的市占率已達到35至40%，且仍然是其他AI特殊應用IC（ASIC）的最大載板供應商。另外，大和維持景碩目標價83元、南電104.5元。