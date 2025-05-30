就市論勢／機器人、低軌衛星 前景佳
盤勢分析
美國總統川普宣布實施對等關稅政策引發市場震撼，美股一度修正10%~15%，台股則出現15%~20%回檔。隨後，美方進一步宣布，除中國大陸外，各國對等關稅暫緩90天實施，僅先行課徵10%關稅。5月中旬，美中兩國達成初步關稅協議，促使各國股市明顯反彈，台股隨之強勁回升，回補先前因關稅衝擊造成的跌幅缺口。
隨著美國關稅延後90天實施，台股部分廠商出現提前拉貨現象，推動第2季整體業績優於原先預期。下半年人工智慧（AI）相關供應鏈受惠於GB300新晶片的放量、下游組裝良率改善及AI ASIC新案持續推進，展望相對樂觀；反觀消費性電子與傳統產業，對下半年的訂單仍持保守態度，未來仍需觀察關稅政策對終端需求的影響。
投資建議
儘管關稅風險仍存，但美國經濟展現韌性，企業獲利表現穩健，在潛在降息、稅改、貿易協商及放寬監管措施等利好因素帶動下，美國經濟可望於下半年重返成長軌道。
台股短線因前波漲幅及第3季財報潛在匯損壓力而呈現震盪整理。不過，AI產業趨勢明確，下游出貨逐步順暢，加上其他產業庫存水位偏低、美國下半年有望推動減稅與降息等利多政策，股市中長期仍具上行空間。操作策略建議以應對市場變化能力高的大型股，搭配具關鍵創新技術、前景佳的個股，如AI概念股、人形機器人及低軌衛星等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言