就市論勢／機器人、低軌衛星 前景佳

盤勢分析

美國總統川普宣布實施對等關稅政策引發市場震撼，美股一度修正10%~15%，台股則出現15%~20%回檔。隨後，美方進一步宣布，除中國大陸外，各國對等關稅暫緩90天實施，僅先行課徵10%關稅。5月中旬，美中兩國達成初步關稅協議，促使各國股市明顯反彈，台股隨之強勁回升，回補先前因關稅衝擊造成的跌幅缺口。

隨著美國關稅延後90天實施，台股部分廠商出現提前拉貨現象，推動第2季整體業績優於原先預期。下半年人工智慧（AI）相關供應鏈受惠於GB300新晶片的放量、下游組裝良率改善及AI ASIC新案持續推進，展望相對樂觀；反觀消費性電子與傳統產業，對下半年的訂單仍持保守態度，未來仍需觀察關稅政策對終端需求的影響。

投資建議

儘管關稅風險仍存，但美國經濟展現韌性，企業獲利表現穩健，在潛在降息、稅改、貿易協商及放寬監管措施等利好因素帶動下，美國經濟可望於下半年重返成長軌道。

台股短線因前波漲幅及第3季財報潛在匯損壓力而呈現震盪整理。不過，AI產業趨勢明確，下游出貨逐步順暢，加上其他產業庫存水位偏低、美國下半年有望推動減稅與降息等利多政策，股市中長期仍具上行空間。操作策略建議以應對市場變化能力高的大型股，搭配具關鍵創新技術、前景佳的個股，如AI概念股、人形機器人及低軌衛星等。