臻鼎2025年業績拚新高

全球PCB龍頭臻鼎（4958）董事長沈慶芳昨（29）日提到，期許今年業績成長、再創新高，規劃未來十年成長藍圖，並衝刺人工智慧（AI）應用多元商機。臻鼎去年營收1,716.6億元創歷年新高，年增13.8%，今年力拚改寫新高表現。

沈慶芳強調，今年四大應用皆將成長，多元產品線在各關鍵應用領域均具高度競爭力。

臻鼎正推動一站購足的「ONE ZDT」策略與結構性調整將於未來三年逐步顯現具體成果，對中長期營收與獲利深具信心。

沈慶芳提到，AI發展仍處於起步階段，未來將為PCB產業帶來前所未有的應用機會與技術革新。今年AI營收占比會超過七成，高雄AI園區布局預計11月就緒，臻鼎已著手啟動全面性結構調整與數位轉型，為未來十年成長藍圖奠定基礎。

沈慶芳指出，結構性調整包含五大面向，組織上，臻鼎今年延攬簡禎富出任總經理，協助臻鼎在五大方面加速發展，包含智慧製造、工業工程、AI賦能、半導體產業鏈結及產學合作研究。

其次，積極推動全球產能布局，在中國大陸、泰國、高雄建置高階產能，回應供應鏈「在地化」與「區域化」的趨勢；第三，加速導入智慧工廠，強化全球各廠區的營運效率與競爭優勢。

第四，面對AI應用蓬勃發展所帶來的市場機會，大舉投入研發資源，與國際一流客戶攜手開發次世代AI應用產品；第五，積極布局國際人才。

臻鼎表示，目前在邊緣AI應用居產業領導地位，智慧眼鏡應用今年將有數倍增長，折疊手機明年可望迎來新一波動能。臻鼎於多項高潛力應用領域初見成果，包括載板、AI伺服器、光通訊、車用電子等領域，陸續取得客戶高階與次世代產品訂單。海外布局上，泰國巴真府新廠進度順利，今年下半年小量生產，與大陸、高雄等據點共同構建更具彈性與韌性的全球供應鏈體系。