快訊

端午連假手機優惠！三星Galaxy S25 Ultra下殺9210元 蘋果手機最高省4910元

北市Uber失控暴衝…連撞路邊13輛汽機車 1行人遭壓骨折

呂秋遠遭控渣男逾5千字開撕 公布私訊駁交往「早就想退休剛好下台」

臻鼎2025年業績拚新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、營運長李定轉（左）打造經營鐵三角。記者尹慧中／攝影
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、營運長李定轉（左）打造經營鐵三角。記者尹慧中／攝影

全球PCB龍頭臻鼎（4958）董事長沈慶芳昨（29）日提到，期許今年業績成長、再創新高，規劃未來十年成長藍圖，並衝刺人工智慧（AI）應用多元商機。臻鼎去年營收1,716.6億元創歷年新高，年增13.8%，今年力拚改寫新高表現。

沈慶芳強調，今年四大應用皆將成長，多元產品線在各關鍵應用領域均具高度競爭力。

臻鼎正推動一站購足的「ONE ZDT」策略與結構性調整將於未來三年逐步顯現具體成果，對中長期營收與獲利深具信心。

沈慶芳提到，AI發展仍處於起步階段，未來將為PCB產業帶來前所未有的應用機會與技術革新。今年AI營收占比會超過七成，高雄AI園區布局預計11月就緒，臻鼎已著手啟動全面性結構調整與數位轉型，為未來十年成長藍圖奠定基礎。

沈慶芳指出，結構性調整包含五大面向，組織上，臻鼎今年延攬簡禎富出任總經理，協助臻鼎在五大方面加速發展，包含智慧製造、工業工程、AI賦能、半導體產業鏈結及產學合作研究。

其次，積極推動全球產能布局，在中國大陸、泰國、高雄建置高階產能，回應供應鏈「在地化」與「區域化」的趨勢；第三，加速導入智慧工廠，強化全球各廠區的營運效率與競爭優勢。

第四，面對AI應用蓬勃發展所帶來的市場機會，大舉投入研發資源，與國際一流客戶攜手開發次世代AI應用產品；第五，積極布局國際人才。

臻鼎表示，目前在邊緣AI應用居產業領導地位，智慧眼鏡應用今年將有數倍增長，折疊手機明年可望迎來新一波動能。臻鼎於多項高潛力應用領域初見成果，包括載板、AI伺服器、光通訊、車用電子等領域，陸續取得客戶高階與次世代產品訂單。海外布局上，泰國巴真府新廠進度順利，今年下半年小量生產，與大陸、高雄等據點共同構建更具彈性與韌性的全球供應鏈體系。

臻鼎 布局 AI

延伸閱讀

挪公款辦演唱會…許銘春後悔參加高雄市長初選 藍委轟荒謬無恥

臻鼎衝AI啟動4大結構性調整 董座沈慶芳：為未來10年成長奠基

高雄某幼稚園爆「失控師暴打孩童」 園方緊急解聘接受調查

台灣氣候行動博覽會回到高雄 市府提五大行動拚減碳

相關新聞

外資買台股 5月砸2,199億

台股昨（29）日受連假前賣壓及MSCI半年度調整效應影響，爆量甩尾翻黑，終場跌10點收21,347點。但統計5月國際熱錢...

就市論勢／機器人、低軌衛星 前景佳

美國總統川普宣布實施對等關稅政策引發市場震撼，美股一度修正10%~15%，台股則出現15%~20%回檔。隨後，美方進一步宣布，除中國大陸外，各國對等關稅暫緩90天實施，僅先行課徵10%關稅。5月中旬，美中兩國達成初步關稅協議，促使各國股市明顯反彈，台股隨之強勁回升，回補先前因關稅衝擊造成的跌幅缺口。

臻鼎2025年業績拚新高

全球PCB龍頭臻鼎（4958）董事長沈慶芳昨（29）日提到，期許今年業績成長、再創新高，規劃未來十年成長藍圖，並衝刺人工...

台達電強攻電動車系統

台達電（2308）董事長鄭平昨（29）日表示，電動車驅動系統集成化成為新趨勢，台達電受德國前三大車廠委託開發新一代集成系...

晶心科德國設子公司

CPU矽智財（IP）業者晶心科（6533）昨（29）日召開股東會，董事長林志明會後受訪表示，維持高成長策略，並前進歐洲市...

新台幣強升恐影響壽險配息 法人這麼看待三家金控股

新台幣兌美元匯率5月強升，市場對壽險業獲利及配息能力影響密切關注。法人認為，匯損及股債波動加大，影響壽險業潛在獲利能力及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。