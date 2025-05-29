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三大法人賣超67.58億元 外資連2日大砍國泰金

中央社／ 台北29日電
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台股今天跌10.42點，收在21347.30點，成交值新台幣4555.39億元。三大法人合計賣超67.58億元，其中外資28日賣超國泰金逾5萬張，今天再砍國泰金約10萬張，位居賣超第1名。另外，買超第1名為第一金約5.3萬張。

觀察三大法人動向，自營商買超60.83億元，投信買超78.24億元，外資及陸資賣超206.65億元。

根據證交所統計資料，外資賣超前5名中，第1名為國泰金10萬117張，第2名為中信金7萬8477張，其餘分別為聯電、陽明、萬海。

外資買超前5名中，第1名為第一金5萬3364張，第2名為永豐金4萬5989張，其餘分別為南亞科、仁寶、台泥。

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，輝達公布第1季財報優於預期，激勵台股上漲，但逢端午連假前具觀望氣氛，因此終場收黑。

他表示，由於美國聯邦國際貿易法庭裁決，美國總統川普的對等關稅政策逾越職權，川普政府已提出上訴，還需時間等待最後的官司結果，對台股有望為利多。

他也指出，美國期貨盤方面，包括電子期貨盤都呈現上漲，可觀察今天晚間美股表現，若上漲有機會帶動台股上攻。不過，後續台灣還要面對半導體關稅議題，會是未來的不確定因素。

國泰金 台股

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