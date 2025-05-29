台股本週下跌304點 上市公司總市值降至68.7兆元
台股30日因端午節連假休市，本週開盤4天，下跌304.94點或1.41%，集中市場指數今天收在21347.3點，週線連2黑。台灣證券交易所統計，全體上市公司最新總市值為新台幣68兆7062億元，較上週減少約9440億元。
產業別指數方面，本週漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲5.34%最大，跌幅以航運類指數下跌5.14%最多。未含金融類指數下跌224.78點，跌幅約1.2%；未含電子類指數下跌452.65點，跌幅約2.39%；未含金融電子類指數下跌280.53點，跌幅約為2%。
本週全體上市股票成交金額為1兆3332億元，股票成交量週轉率1.97%。成交金額前3名的產業分別為半導體類3425.63億元，占全體上市股票交易金額比重25.69%；電子零組件類1782.58億元，占比13.37%；電腦及週邊設備類1680.78億元，占比12.61%。
台股今年初開盤迄今共95個交易日，集中市場總成交金額為32兆7518億元，日平均成交金額為3447.57億元；股票成交量週轉率38.23%，股票日平均成交量週轉率0.4%。
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