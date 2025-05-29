台股5月反彈逾千點 外資終結連五月賣超轉買超2,199億元

台股29日開高，指數在MSCI半年度調整生效影響下，終場從上漲拉回至微幅下跌0.04%，下跌10.42點，大盤收在21,347.3點，單日成交量4,607.36億元。

台股將進入端午連假，周線連2黑，4個交易日下跌304.94點，跌幅1.41%， 5月台股大漲1,112.27點，月漲幅5.5%。

三大法人方面，本周僅剩投信維持連續三周站在買方，回補163.57億元，外資轉買為賣，減持184.57億元，自營商連2周賣超210.68億元，三大法人合計賣超231.67億元。

統計5月法人資金動向，外資終結連五個月賣超的窘境，5月反手回補2,199.86億元，投信第三個月加碼，單月買超388.33億元，自營商連續15個月持續減持，同期減碼539.88億元，三大法人5月加碼2,048.31億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，29日最受市場關注的新聞，為美國貿易法庭裁決駁回川普加徵對等關稅權力，裁定川普這波全面性關稅措施已踰越權限，對此市場樂觀回應，不過目前白宮已提出上訴，最終判決須待美國最高法院裁定。

廖炳焜表示，整體而言，該訊息確實提振市場風險偏好，也有利於關稅變數下降，讓市場重新回到題材面和基本面，且由於6月中旬前國內外並未有重大風險事件，市場將重新聚焦股東會與除權息行情，對於營運表現亮眼、股息佳之個股有利。

此外，廖炳焜認為，AI指標龍頭輝達（NVIDIA）釋出優於預期的營收與獲利表現，雖然財測微幅低於市場共識，但主要是受到中國大陸出貨受限未解影響，因此財報公布會後股價上漲回應。Blackwell量產順利，市場也期待最新的GB300將於明年出貨，GB200已進入全面生產階段，包括微軟、OpenAI等雲端服務業者接大規模部署，有利agentic AI加速滲透至各產業，不僅再度讓資金聚焦AI題材，也能提振台廠相關供應鏈表現。

眼見國內外大型風險暫緩，廖炳焜提醒，國際方面，後續美國經貿政策變化仍存在風險，尤其美國財政部匯率報告尚未公布，不排除成為川普下一個使用的工具，至於國內則須留意台股整體5月營收勢必受貨幣升值影響，預計金融市場仍將隨消息面震盪，台股指數區間震盪類股快速輪動機率較大。

選股方面，廖炳焜認為，看好AI為市場主流且發展趨勢鮮明，IC設計、邊緣運算依舊可持續布局，半導體製造、Edge AI等也可納入科技股看好標的，為降低波動風險，選股不妨均衡布局，除科技之外，消費性及非必要性消費品、金融、高殖利率等也可留意。