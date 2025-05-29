外資賣超206億 買賣超前兩名竟都是這類股
台股29日收在21,347.3點，下跌10.42點，三大法人賣超67.58億元，但僅外資賣超206.66億元。
統計外資買賣超個股發現，買超及賣超的前兩名竟都是金融股，外資賣超冠軍為國泰（2882）， 單日賣超逾10萬張，其次是賣超中信金（2891），但買超前兩名則是第一金（2892）及永豐金（2890）。
台股開高後一度衝高至21,605.26點，上漲247.54點，但MSCI權重調整盤後生效，尾盤台積電（2330）遭急殺至平盤收盤，聯發科（2454）、聯電（2303）、國泰金、中信金等也遭急殺，股價收黑，大盤指數最後一盤再往下壓低，以21,347.3點收盤；台股本周跌幅1.41%，周線連兩黑；5月則是上漲1,112.27點，漲幅5.5%，月線翻紅。
三大法人賣超67.58億元，其中外資賣超206.66億元，投信買超78.24億元；自營商買超（合計）60.83億元，其中自營商（自行買賣）買超36.68億元、自營商（避險）買超24.15億元。
統計外資賣超個股發現，賣超前十名中，金融股占3檔， 賣超前兩名都是金融股，貨櫃的陽明海運（2609）、萬海航運（2615）也遭外資大賣， 聯電為外資賣超第三名；另外，台積電也遭外資賣超2,825張。
外資買超前十名中，金融股占4檔，其中 買超前兩名都是金融股， 買超最多的是第一金， 外資單日買超53,364張， 其次是買超永豐45,989張，南亞科（2408）、緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）等也在外資大買名單中。
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