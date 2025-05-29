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愛派司生技順利完成競價拍賣方式辦理承銷

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

愛派司生技（6918）採競價拍賣方式辦理承銷，於29日順利完成。

愛派司初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，愛派司公司辦理競價拍賣股數2788仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於5月29日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。

開標結果如下：

最低得標價格：83.00元

最高得標價格：92.00元

得標加權平均價格：85.23元

證交所提醒投資人，參與公開申購投資人應以開標後之實際承銷價格繳存申購認購價款，相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

證交所 認購

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