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PCB產業迎AI商機 台光電寫天價、金像電爆量收高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
PCB板示意圖。圖／ingimage
PCB板示意圖。圖／ingimage

印刷電路板（PCB）族群5月29日股價表現分歧。台光電（2383）持續強勢上攻，盤中一度衝上766元，終場收749元，再創歷史新高；金像電（2368）則在多頭簇擁下大漲5.48%，收在260元，改寫自2024年3月以來波段新高。

相較之下，精成科（6191）與瀚宇博（5469）則遭空頭壓制，股價明顯下挫，顯示族群內資金流向分化。

展望2025年，台灣PCB產業可望受惠於AI伺服器、高效能運算（HPC）與邊緣AI等應用推動，整體產業動能轉強。配合高階製程升級與東南亞地區新產能陸續開出，預估全年產值將達新台幣1.29兆元，年增5.8%。

在股價表現方面，台光電近期持續創高，帶動整體氣勢，相關個股如金像電、旺銘科、健鼎（3044）、聯茂（6213）、高技（5439）等同步收高，成為盤面多頭焦點。

金像電28日於股東會中釋出正面展望，公司表示將持續強化營運表現，力求第2季優於第1季、下半年優於上半年、全年穩健成長。其中，泰國廠預計下半年加入量產行列，為營收挹注動能。

針對美中關稅議題，公司指出其直接輸美比重僅占低個位數，短期影響可控，長期則仍需關注整體景氣變化。

另一方面，台光電對於全年營運亦展現高度信心。公司表示，旗下全產品線於AI、雲端運算、邊緣運算至低軌衛星等多領域需求強勁，預期全年營運可望持續攀升。

而根據經濟部最新發布的數據，2024年4月外銷訂單金額中，電子產品接單達230.9億美元，創歷年單月新高。主因為AI與HPC需求旺盛，帶動IC製造、晶片通路、PCB及IC設計等領域接單同步成長。

台光電 AI

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