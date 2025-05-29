中實戶「遇節保守」賣完了嗎？ 分析師看好六族群節後買

台股連日遭遇減碼賣壓，大盤指數開高走低。分析師坦言， 在經過清明節後台股重挫的震撼之後， 不少人都是餘悸猶存，採取「遇節保守」的操作模式，目前台股的內資賣壓中，絕大部分是有獲利的中實戶趁機減碼。

不過， 端午節後季線即將翻揚向上，加上5月營收公布等， 台股有機會表現，連假後不失為進場布局的時點，看好散熱、伺服器、PCB、網通、IC設計、新台幣升值概念股等。

端午節前，台股29日開高走低，尾盤下殺翻黑，收在21,347.3點，下跌10.42點，本周指數下跌304.94點，跌幅1.41%，5月指數上漲1,112.27點， 漲幅5.5%。

證券分析師張陳浩表示，台股29日尾盤下殺， 除了逢高減碼賣壓之外，應是MSCI權重調整的因素影響，另外還有不少投資人擔心連假期間突發不可控的外在因素，操作上減碼保守。

張陳浩認為， 端午連假過後， 保守的中實戶賣壓應會減少，加上已沒有節氣的問題，且季線快要翻揚，預估季線大約還要6個交易日將翻揚向上，屆時因季線造成的下拉力道將消除。

另外，5月營收也將公布，看好老AI股將有不錯的營收表現，假期過後不失為進場布局的買點。

張陳浩強調，AI相關仍是布局首選，包括位階仍低的散熱，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、建準（2421）、健策（3653）可以關注；伺服器的緯穎（6669）、緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）、鴻海（2317）； PCB除了台光電（2383）、金像電（2368）各擁題材外，同時有AI、5G、車用題材的聯茂（6213）也可以留意；IC設計股可以關注DRAM的華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）等。

網通則是具有5G基礎建設題材，可以留意智邦（2345）、明泰（3380）、友訊（2332）；新台幣升值下， 相關升值概念股也值得關注， 包括旅行社的山富（2743）、雄獅（2731）、燦星旅（2719）等；另外還有航空股。

張陳浩認為，雖然新台幣升值對外銷廠商的毛利率有衝擊，但是在新台幣走強，形成熱錢效應下， 外資對整體台股本益比的容忍度會提高，預期台股基期會慢慢往上墊高，台股將會走高。