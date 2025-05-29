端午也有變盤？周線連二黑 法人解讀市場觀望原因

渡過清明變盤，端午也有變盤嗎？台股確實也有端午變盤的都市傳說，國泰投信表示，台股在歷經震盪後已經走回4月股災前，失土已收復大半，但受到放假前連假效應影響，市場觀望氣氛濃厚。

國泰投信指出，由於目前美國正值財報周，AI扛霸子輝達已於今日凌晨公開今年首季財報，獲利與營收雙雙超乎預期，由於輝達在台灣具有相當完善的產業鏈，市場期待台股能夠乘勢而上，29日開盤大盤指數即跳漲200點，率先反映財報行情，但盤勢最終是開高走低收盤微跌10點。隨著聯發科、鴻海等科技巨頭法說會29日登場，在AI題材上台股仍是看多。

國泰台灣高股息基基金經理人梁恩溢表示，對等關稅政策出台後，全球總經掀起滔天巨浪，走勢變動往往僅在川普的一念之間，也代表投資個股需承擔的風險更大，近期在操作上可選擇主動式基金或是被動式ETF，透過一籮筐的選股方式，並透過不同的比例來建構投資組合，降低投資風險。

本周台股只有4個交易日，周指數以2萬1347點作收，下跌304點，跌幅1.41％，台股面臨多重不確定因素影響，市場氣氛觀望，即使輝達財報亮眼，台股也因此開高，但在端午連假的壓力下走低，終場小黑作收。周線連二黑。