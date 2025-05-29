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00713預估配息1.1元 年化配息率約8.52％ 6/19號最後買進日！
國內第五大高股息ETF、規模近1,500億的元大台灣高息低波（00713），公告第2季預估配息金額1.1元，以29日收盤價換算單季配息率約2.13%、年化配息率約8.52%，後續將於6月20日除息，7月11日發放配息。
觀察元大台灣高息低波近期配息金額，過去四次分別為1.4元、1.4元、1.5元、1.5元；過去四季單季配息率約在2.5%。
元大台灣高息低波是熱門ETF中，唯一經過台股四月重挫後，今年以來逐月定期定額戶數仍呈現正成長，顯示低波動因子投資特色持續獲市場青睐。
元大台灣高息低波ETF研究團隊表示，元大台灣高息低波的低波動來自指數選股，盡可能降低成分股齊跌的可能性，且會針對本益比高低進行調整，面對台股修正持續保有低波動特色。
觀察五大高股息ETF含息報酬率，統計今年以來至5月28日，00713 為唯一正報酬0.3%，其次為元大高股息（0056）的-0.9%：群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878）則分別為 -2.1%、-2.3%及-3.6%。
據晨星（MomningStar）資料，元大台灣高息低波至2025年4月底的近三年報酬風險比（夏普值，Sharpe Ratio）為台灣大型股票型基金第一，且自2022年起，各年度结算近三年報酬風險比均保持同類型基金第一，突顯長期報酬風險比控管能力穩定。
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