台股爆量翻黑 三大法人賣超67億元
台股29日爆量收低10.42點、報21,347.3點，三大法人賣超67.58億元。本周跌1.41%，周線連兩黑，三大法人賣超231.67億元。累計5月漲1,112.27點，漲幅5.5%，月線止步連三黑翻紅，三大法人買超2,048.31億元。
台股29日開高後一度衝高至21,605.26點、大漲247.54點，但MSCI權重調整盤後生效，尾盤台積電（2330）急殺至平盤，聯發科（2454）、聯電（2303）、國泰金（2882）、中信金（2891）等權值要角等更紛紛打落低檔，使得指數終場翻黑收低10.42點、報21,347.3點，二戰5日線告敗，成交量暴增至4,555.39億元，三大法人賣超67.58億元。
統計三大法人29日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超206.66億元，投信買超78.24億元；自營商買超（合計）60.83億元，其中自營商（自行買賣）買超36.68億元、自營商（避險）買超24.15億元。
累計本周4個交易日，集中市場跌304.94點，跌幅1.41%，周線連兩黑，三大法人賣超231.67億元。個股表現上，AI新兵意藍（6925）周漲58.5%、收103.5元，勇奪漲幅王。
統計本周漲幅前10名個股依序為：意藍漲58.5%，收103.5元；醣聯（4168）漲35.26%，收24.55元；欣大健康（4198）漲28.16%，收40.5元；台灣銘板（6593）漲26.37%，收64.7元；恆大（1325）漲24.84%，收39.7元；生合（1295）漲23.16%，收81.9元；威潤（6465）漲20.69%，收17.5元；華冠（8101）漲20.3%，收16元；保銳（8093）漲20.12%，收20.3元；霈方（6574）漲19.6%，收78.7元。
統計本周跌幅前10名個股依序為：興泰（1235）跌31.97%，收64.9元；天方能源（3073）跌17.44%，收46.4元；辣椒（4946）跌15.95%，收216元；橙的（4554）跌15.37%，收38元；萬海（2615）跌14.62%，收108元；士開（5324）跌14.29%，收12.3元；士紙（1903）跌13.64%，收62.7元；瑞利（1512）跌13.12%，收7.88元；喬鼎（3057）跌12.84%，收11.2元；漢磊（3707）跌12.8%，收34.75元。
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