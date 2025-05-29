廣達每股配發13元股息 董座林百里將可入袋131.65億元

代工大廠廣達（2382）近年受到晶片大廠輝達（NVIDIA） 掀起的AI巨浪不斷激勵，整體營運也持續繳出亮麗表現，而公司28日宣布，團隊已拍板通過，將配發113年下半年度現金股利每股13元，發放總額達到新台幣502.14億元，團隊也訂於6月30日進行除息交易，現金股利發放日則訂在7月24日，而身為廣達大股東的董事長林百里，預計今年的股息收入，將可以領到高達131.65億元的鉅額現金，也引發市場關注。

根據公開資訊顯示，廣達董事長暨大股東林百里，截至今年4月16日為止、手中共握有超過41.57萬張的自家持股，持股比例達10.76%，而他此次預估將領到至少新台幣54億元（5,404,595,794元）的現金股利。此外，他還透過名下千宇投資（林百里為99%持股大股東）持有廣達57.24萬張股票，持股比例達14.81%，並且他將藉此獲得至少新台幣 74.41億元（7,441,217,862元）的現金股利，總計光是一年的股息收入，林百里至少就可領到約131.65億元的鉅款，羨煞旁人。

據悉，代工大廠廣達近年受到全球各市場掀起的「AI巨浪」帶動，也讓其股價表現持續拉升、狂飆，不僅連連刷新近十年以來的新高紀錄，也使得創始人林百里的身價直衝天際，一舉坐上了首富的寶座。

廣達29日以273元開高走高、盤中最高一度衝上276元，不過終場漲幅收斂，收在271.5元，不過相較前一交易日收盤價，仍上漲2.5元、漲幅0.92%，單日成交量達2.68萬張，交投熱絡。

事實上，廣達自從1988年成立以來，已走過37個年頭，回顧過往，廣達能成功搭上這波AI巨浪絕非偶然，其實經營團隊早在2000年就已提前開始朝雲端伺服器領域投入發展，截至2006年，隨著Google雲端服務興起，團隊也一路見證了雲端運算時代的展開，時序來到近兩年來，團隊也透過旗下雲達科技（QCT）來加大力道布局市場，最終也成功入手輝達的AI伺服器大單。

而根據廣達113年財報資料，去年稅後純益為597.02億元，較去年同期396.76億，年增50.5%，每股純益則達15.49元。