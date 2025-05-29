台股下跌10點收21,347點 台積電收平盤967元

端午節前夕，台股29日開高走低，早盤以21,531.29點開出，終場收21,347.3點，下跌10.42點，跌幅0.05%，成交量4,555.4億元。櫃買則收227.27點，上漲1.43點，台積電（2330）收平盤967元。

盤面上以類股來看，以其他電子、運動休閒、電子通路、汽車、電子零組件表現較為強勢，另外則以玻陶、塑膠、居家生活、食品、航運、百貨等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，鴻海（2317）、緯穎（6669）、台光電（2383）、金像電（2368）、緯創（3231）、廣達（2382）、南亞科（2408）、台達電（2308）、華碩（2357）、穎崴（6515）、可成（2474）、第一金（2892）、富邦金（2881）、奇鋐（3017）、智邦（2345）、旺矽（6223）、技嘉（2376）、貿聯-KY（3665）等。

而量大弱勢的則有，聯發科（2454）、萬海航運（2615）、國泰金（2882）、中信金（2891）、聯電（2303）、陽明海運（2609）、世芯-KY（3661）、富喬（1815）、長榮海運（2603）、聯詠（3034）、中租-KY（5871）、永豐金（2890）、中華電（2412）、日月光投控（3711）、欣興（3037）等。

統一投顧表示，聯準會會議紀要對經濟不確定性仍表示擔憂，並將持續關注通膨方向。台股整體5月營收勢必受台幣升值影響，台股短期技術面轉弱，籌碼面外資空單持續增加，成交量能萎縮，反應端午假期前夕觀望氣氛濃厚，盤面採類股輪動面對技術面修正。惟輝達財報優於預期，美國法院認為川普關稅有越權之舉，AI概念股有望領漲。選股方向仍以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、航運族群、資產營建、成衣製鞋、重電及能源等。