美股大風吹 法人建議採各產業全面配置策略

美國總統川普的「大而美法案」日前在眾議院驚險闖關成功，推升投資人對美國財政赤字的擔憂，市場風險情緒升溫，連帶使過去一周的美國S&P 500指數下跌2.7%，侵蝕掉過去一個月上漲5.02%的過半成果；代表美國科技股的NASDAQ指數，過去一個月累積的7.79%漲幅，也在過去一周蒸發2.49%。凱基投信表示，美國政府的關稅政策與財政政策引發金融市場動盪，致使今年以來類股輪動加速，但回歸基本面來看，美國經濟體質依舊穩健，建議採取各大產業全面配置策略，以兼顧風險分散與掌握後續成長機會。

凱基全球菁英55ETF基金（00926）研究團隊指出，統計S&P 500指數各產業第1季、第2季報酬表現的結果，第1季S&P 500指數下跌5%，第2季以來則上漲了6%；第1季下跌最多的三大產業：非核心消費下跌14%、科技下跌13%、通訊下跌6%，進入第2季，也一反頹勢大漲了10%、14%、9%；反觀第1季表現最亮眼的醫療保健與能源產業，則成為第2季以來表現最慘澹的兩大族群，反映今年以來類股輪動加速，重壓單一產業的風險相較過去來得高。

凱基全球菁英55（00926）ETF研究團隊表示，美股第1季財報已有9成企業公布，其中78%財報公布結果優於市場預期，11大產業財報優於市場預期的企業比例皆達到6成以上，其中醫療保健產業甚至逾9成，科技產業也以近9成緊追在後。展望後市，S&P 500企業整體的新訂單與客戶庫存步入正向循環，可持續觀察向上趨勢是否能延續到下半年。醫療保健產業與公用事業受惠內需加持，受關稅戰影響相對小，預計下半年表現有支撐；科技巨頭擴大投入雲端資本支出，支撐AI長線需求，帶動科技產業全年獲利成長年增率上看雙位數，科技產業下半年也可望持續亮眼表現。

尤以S&P 500指數本益比已回升至一倍標準差左右，同時VIX指數下降至接近歷史平均，在投資人信心有所回升帶動下，美股後市不看淡；上半年的修正，可望為下半年蓄積反彈能量。只是各產業2025年獲利表現預期出現分化，產業輪動加速的情況下，美股投資上，建議短線宜聚焦關稅衝擊較低、近期財報公布結果較佳的族群；長線投資則可以透過11大產業全面布局的股票ETF，結合產業強弱勢動能機減碼機制，兼顧風險與放大投資效益。