外資5月由賣反買AI 投資列車奔騰出發

2025年自4月9日低點以來，外資與投信聯手買超台股，台股也反彈至月均線以上的位置。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於COMPUTEX演講中宣布，未來將與台積電（2330）、鴻海（2317）攜手在台灣打造「AI Factory」超級算力中心，這將成為推動台灣AI產業轉型與創新的重要基礎設施。法人鑒於此趨勢認為，可透過科技型基金進行布局，以掌握AI及半導體產業的長期成長機會。

隨著4月下旬川普釋出談判意願，根據CMoney截至5月26日資料顯示，5月以來三大法人合計買超金額達2,319億元。相較於4月的賣超，三大法人在買賣態度上已由賣轉為買，顯示對台股長期發展仍具信心。統一投信指出，近期外資與投信積極布局AI相關權值股，但這類大型股短期漲幅已相當顯著，資金未來有望逐步轉向中小型股。統一台股增長主動式ETF（00981A）不僅聚焦於AI相關產業，亦布局機器人及低軌衛星等領域。

標普500指數中已有476家公司公布第1季財報，其中，76.1%的公司盈餘超出分析師預期。統一台股增長主動式ETF（00981A）基金經理人陳釧瑤指出，台股在川普宣布實施對等關稅後，引發全球市場動盪，隨後因川普宣布90天關稅暫緩計畫，再加上美中兩國意外達成初步關稅協議，促使各國股市反彈，台股隨之強勁回升，並回補先前因關稅衝擊造成的跌幅缺口。展望下半年，AI相關供應鏈受惠於GB300新晶片放量、下游組裝良率改善及AI ASIC新案持續推進，展望相對樂觀。AI產業趨勢明確，下游出貨逐步順暢，加上其他產業庫存水位偏低，搭配美國下半年有望推動減稅與降息等利多政策，股市中長期有望維持正向發展。