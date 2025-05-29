資金加碼「印度通道」 成推升股市的關鍵力量

數據顯示外資自4月中旬開始由賣轉買，累積買超76億美元的印度股票，而印度國內機構資金淨流入持續已連續20個月保持淨買家狀態，且印度家戶資產投資於股市占比過去10年已成長2.6倍，都持續對印度股市帶來利多效果。

在全球不確定性中，印度市場展現出的穩定性顯得尤為珍貴。滙豐投信指出，印度股市自2024年9月展開修正，修正時間與幅度高於亞洲其他市場，多數利空已大致反映於當前股價表現。受到各種利多因素推升，包括外國資金回流復甦、油價下跌、美國關稅衝擊影響較小、印度儲備銀行再次降息轉為寬鬆等，MSCI印度指數4月上漲4.7%，自低檔反彈以來漲幅更超過14%，表現相當亮眼。

滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯說明，印度股市較為穩定的核心原因有兩個。一是美國關稅政策對印度衝擊較小；二是全球供應鏈重構或利好印度製造業。美國總統川普表示，印度已提出願意取消對美國產品的關稅，期望達成進口稅相關的協定。最新發展為印度與美國之間的貿易協議談判已進入關鍵階段，雙方正積極推動在7月初達成初步協議。與美達成關稅共識可能對印度經濟的改革議程產生積極推動作用，其中包括減少貿易壁壘和提高商業便利度。國際貨幣基金組織最近重申，印度需要降低關稅以釋放長期成長潛力。

滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯指出，由於印度對美國貿易的依賴程度較低，經濟以內需導向為主，因此可能被視為受美國關稅影響較少的替代市場，並從貿易戰中受惠，成為較為安全的選擇。加上由於美國出口占印度GDP的比重相對較低僅為2.1%，與亞洲其他鄰國相比，關稅影響性相對可控。然而，後續還是必須考慮關稅對企業信心以及隨之而來的資本支出和貿易的間接影響，因為這仍可能會造成經濟逆風。

滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯認為，儘管美國關稅政策變化可能對印度企業帶來影響，全球供應鏈重構或為印度製造業帶來更多機遇。目前印度多數企業盈餘展望轉為上修，預計印度企業未來2年成長率高於長期平均水準之上，獲利成長性遠優於中國大陸、新興市場與亞洲鄰國。因此，滙豐投信仍看好印度中長期結構性成長前景，其驅動力包括有利的人口結構和不斷提高的人均收入、供應鏈多樣化帶動的製造業和資本支出繁榮，以及已經實施的經濟改革。印度企業資產負債表實力的提升和銀行體系健康狀況的大幅改善亦是另一個優勢。

滙豐印度股票基金聚焦四大投資主題，包括金融、房地產、醫療保健以及消費產業，避開可能受貿易關稅衝擊、或無法轉嫁成本的企業，偏好具有定價能力的公司，集中在大型股的策略相對小型股更能對抗市場不確定性，在兼顧分散風險的考量下，投資人亦可透過持有印度股票並掌握印度強勁的經濟成長動力。