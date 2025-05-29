台股早盤漲逾200點 台積電開高19元

台股29日開盤指數上漲173.57點，開盤指數為21,531.29點，早盤漲逾200點，最高來到21,605.26點。台積電（2330）開盤價986元，上漲19元。

群益投顧表示，大盤指數挑戰短期均線卻未能站穩，持續弱化中的技術面等待進一步扭轉化解，短線暫維持區間整理格局視之。盤面個股輪動快速，應確實依技術面多空變化順勢因應。

操作題材可留意：

1.AI需求超乎預期，高階玻纖布受惠─近日生產BT載板材料的日本三菱瓦斯因低熱膨脹係數（Low CTE）玻璃布短缺，通知客戶延長產品交期，主因AI運算與高階應用需求超乎預期，致使低熱膨脹係數、低介電常數（Low DK）等高階電子級玻纖布持續供不應求，台廠台玻（1802）、富喬（1815）等將受惠。

2.三星提前停供MLC，助長記憶體追貨熱─全球記憶體龍頭三星原計畫今年下半年停產MLC規格NANDFlash，但現在傳出通知客戶只接單到6月，由於川普暫緩對等關稅90天，已帶動記憶體提前拉貨動能增溫，三星意外提前喊卡，令市場措手不及，預期將進一步推升下游追料熱度。

周三（28日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,098.7點，下跌244.9點、跌幅0.58%；S&P500指數下跌0.56%；那斯達克指數下跌0.51%；費半指數下跌0.55%。台積電ADR下跌0.78%，收在196.14美元，較台北交易溢價21.3%。

投資人在輝達（NVIDIA）盤後公布財報前趨於謹慎，而IC設計股尾盤下跌。聯準會（Fed）周三公布會議紀錄顯示，決策者普遍認為，經濟不確定性支持他們在利率調整方面保持耐心。美國10年期公債殖利率漲至4.479%，周二收盤報4.432%。30年期殖利率攀升至4.977%。

三大法人周三集中市場合計賣超16.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超7.8億元，投信買超17.9億元，自營商（自行買賣）賣超11億元，自營商（避險）賣超15.6億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加227口至467口，其中，外資淨空單減少303口至43,204口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,681口至5,077口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在20,600點 ; 月買權最大OI落在22,500點，月賣權最大OI落在20,400 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.82上升至0.96。VIX指數上升0.2至26.55。外資台指期買權淨金額-0.24億元 ; 賣權淨金額-0.63億元。整體選擇權籌碼面中性。