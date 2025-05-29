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台股坐雲霄飛車 高低震盪…電子股相對突出、防疫族群漲勢再起

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（28）日上演「多空爭霸」，盤中高低震盪達328點。隨端午連假將至，市場賣壓湧現，特別是丙種等做短籌碼紛紛出場，衝擊台股開高走低，終場小漲21點、收21,357點，成交量擴張至3,322億元，呈現「價漲量增」格局。

美股四大指數齊揚，激勵昨日台股早盤開高202點，盤中一度大漲297點，豈料端午連假「賣壓魔咒」應聲而至，使台股漲點逐步收斂，午盤時甚至一度翻黑，尾盤勉力收紅、小漲0.1%，盤中高低差達328點。

台股28日觀盤重點與後市展望
台股28日觀盤重點與後市展望

盤面上，電子股相對突出，包括網通、石英元件、伺服器、散熱、銅箔基板等表現亮眼，AI股也穩住陣腳，終場紛紛收小紅；新冠疫情升溫，防疫股漲勢再起，毛寶（1732）、恆大、熱映漲停作收，康那香也上漲7.5%。

另外，大型權值股台積電、鴻海、聯發科等則開高走低，貨櫃三雄量縮下跌，且皆跌破10日均線；16檔千金股漲多跌少，其中尤以弘塑、創意等均漲逾4%相對突出。

三大法人昨日共計賣超台股16.5億元。其中，外資賣超7.8億元，連二賣、累計賣超110.5億元；投信買超17.9億元，連八買、累計買超253.4億元；自營商賣超26.7億元，連五賣、累計賣超385.3億元。八大公股行庫則買超57.6億元，連五買、累計買超144.2億元。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等專家表示，台幣升破30元大關引發多方疑慮，出口商營運前景面臨挑戰，加上禁空令解除後，外資期貨淨空單增加至4.3萬口以上，市場籌碼壓力不容忽視。

不過，隨著端午長假逼近，歷史統計顯示節前大盤變盤機率偏低，加上外資與投信近周仍為買超，有望支撐指數短線走勢。

另一方面，隨股東會旺季將至，截至昨日仍有逾25萬張融券空單將陸續強制回補，為後續上漲預留空間。

此外，台股短線雖然拉回整理，但是端午連假過後，配合中期趨勢多頭向上，使得目前仍處低水位（2,202億元）的融資餘額將有機會開始大幅增加，極可能引爆「雙軋行情」，亦即軋空單與軋空手同步上演，台股有望轉趨走強。

策略上，隨端午連假僅剩一個交易日，預期指數維持區間震盪、類股輪動快速，建議以「低接不追高」為原則，留意AI伺服器相關、台幣升值受惠股、重電及能源等族群。

連假 台股

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