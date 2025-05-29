金管會主委彭金隆直言 限空令收回 才能再出手

金管會上周五解除限空令，立委關注是否意味台股面對關稅戰壓力已過關，金管會主委彭金隆昨（28）日直言，「手伸久會痠」要適度收手，才能再出擊，未來事情難料，金管會隨時保持高度機動，因應各種狀況。

立法院財委會昨日審國際金融業務條例、投保法修正草案，立委林德福關注限空令沒了，是「雨天收傘」讓空方大軍捲土重來，反催化端午變盤。

彭金隆說，台股不能只看「單天或是一個端午節」，制度是長期性。他說，當初限空令是4月7日連假後，當時市場充滿不理性的預期心理，因此祭出穩定非理性的措施，確實也發揮效用。

有句話說「手伸久了會痠」，要適度把手收回來，下次才有出手力道，未來事情難料，金管會是戒慎恐懼的，對此措施也隨時保持高度機動、隨時因應各種狀況。

林德福說，有股民擔憂金管會雨天收傘，恐釀變盤，是否股市恐慌再度捲土重來？彭金隆說，若從交易單天來看，大家可能會有這樣想法，但制度是長期性的，不能只看一個端午節，或是簡單漲跌來看這個制度。