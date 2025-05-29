台股評等 中立變減碼…野村報告建議加碼印度、陸股

野村證券將台灣股市評等由「中性」降至「減碼」，將資金集中在建議加碼的印度和中國大陸股市。

由塞斯（Chetan Seth）領銜的策略師27日發布報告說：「我們預料夏季市場會有波動，因為屆時行事曆上有幾個風險事件。」他指出，美國貿易情勢仍然劍拔弩張，市場關注關稅緩徵90天到期的情況。

外資頻頻看淡台股後市

野村以公允價值估算，認為亞洲（不含日本）股票的「上漲空間有限」，專注於選股。

野村略微上修MSCI亞洲（不含日本）指數的2025年底目標點位，從754點提高至772點，反映美元對亞洲貨幣走軟的影響，相較於27日收盤價的756.73點，還有2%上漲空間。野村維持對印度「加碼」建議，對陸股則採策略性增持。

塞斯2月才將台股評等從「策略性加碼」，降為「中立」，理由是人工智慧（AI）產業審查趨嚴，美國總統川普擬對貿易夥伴開徵關稅。不過，近來亞洲股市的外資買氣回籠，其中以台股最受青睞，終結了台股四個月來的淨流出。

統整今年來，瑞銀率先在外資圈提出對2025年台股後市保守觀點。瑞銀認為，台股可能在年底前進入盤整格局，因此將投資評等調降為「減碼」，目標指數預估為23,870點，樂觀情境可達25,330點，但若不利情境發生，指數恐下探至20,400點，呈現高低落差近5,000點的寬幅震盪預期。

此外，高盛亦持續看淡台股後市，重申「減碼」評級。高盛指出，主要理由包括三大因素：全球貿易環境充滿不確定性、美國經濟成長動能疑慮未解、新台幣升值對台灣企業獲利形成壓力。

高盛分析，新台幣對美元匯率近期持續走升，恐對以美元計價比重較高的半導體與科技硬體產業構成壓力，預期此升值走勢可能延續至2025年下半年、甚至2026年，令台股科技族群後市壓力沉重。

據LSEG 5月1~12日數據，外資大買亞股，共注資約62.2億美元。其中以台股最受歡迎，淨流入44.3億美元；印度股市也吸金16.8億美元。另外，南韓、泰國、印尼、越南、菲律賓股市都出現進帳。