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靜待輝達財報 台指期夜盤醞釀反攻

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤28日開盤後，隨市場靜待輝達財報，加上美股電子盤走勢漲跌互見中，以21,254點、上漲4點開出後，一度再次上攻站上21,300點關卡，來到21,303點。記者林澔一／攝影
台指期夜盤28日開盤後，隨市場靜待輝達財報，加上美股電子盤走勢漲跌互見中，以21,254點、上漲4點開出後，一度再次上攻站上21,300點關卡，來到21,303點。記者林澔一／攝影

台指期夜盤28日開盤後，隨市場靜待輝達財報，加上美股電子盤走勢漲跌互見中，以21,254點、上漲4點開出後，一度再次上攻站上21,300點關卡，來到21,303點，但在端午節前效應，市場買盤陷入觀望下，指數在晚間9點半前，多維持在21,270點、上漲20點附近游走。

美股電子盤與28日台指期夜盤焦點，在於輝達（NVIDIA）將公布財報。分析師指出，這次財報展望不確定性與風險應該是近年來最低，雖有川普關稅攪局，但GB200技術瓶頸已解決，加上沙烏地阿拉伯等中東國家對AI基建需求暴增、還有主權AI等，且日本、歐洲也都可能跟美國購買大量AI晶片換取低稅率下，市場展望偏向正面。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，晚間9點過後，上漲約7元、挑戰970元關卡，電子期、半導體期也分別上漲0.2%、0.9%，中型100期貨指數上漲0.2%。

台股28日盤面各類股漲跌互見，指數終場止漲21點，收21,357點。其中，外資現貨賣超7.8億元、連兩賣，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少303口、至43,204口；投信買超17.9億元，自營商則是賣超26.7億元，三大法合計賣超16.5億元。

市場專家建議，就台股技術面觀察，28日台股價漲量增，但開高走低收黑K，且5、10日均線開始下彎形成上檔壓力，加上日KD仍在向下交叉趨勢中，多頭反攻面臨不小壓力，待輝達財報出爐，量能持續增溫後，將有助走出波段趨勢。

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