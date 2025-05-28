大摩上調GB系列伺服器出貨量 按讚五台廠、這檔補漲空間最大

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，基於良率提升等因素，上調今年輝達GB系列伺服器出貨量至2.5-3萬台。台廠中，看好技嘉（2376）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等五大台廠，均給予「優於大盤」評級。其中，技嘉股價落後補漲空間最大，因此取代已漲多的緯穎，成為下游硬體族群的首選個股。

大摩在台北國際電腦展（Computex 2025）後，對GB200／GB300今年出貨前景變得稍微樂觀。基於大摩的下游供應鏈調查，今年GB200／GB300出貨量達2.5-3萬台是相當合理的預估。在Computex之前，大摩對今年的預估出貨量為2-2.5萬台。

大摩分析，伺服器供應鏈的零組件良率提升，且4月以來的機架產出也比第1季大幅成長。此外，工業富聯（FII）導入自行研發的自動化設備與 AI演算法，縮短組裝周期，推升每月產量持續上揚，一季高於前一季。

大摩在AI伺服器OEM/ODM廠的看好個股依次為技嘉、鴻海、廣達、緯創、緯穎。其中，緯穎自4月7日來股價已大漲51%，遠超過大盤的12%，也勝過其他四檔個股。相反的，技嘉則只漲16%，漲幅落後，且技嘉第1季獲利出色，AI伺服器毛利率優於預期，受惠於客戶更多元，加上本益比僅11倍，低於過去三年平均的14倍。

大摩上修GB系列伺服器出貨量，因此也順帶上修OEM/ODM廠的出貨及獲利預估。其中，緯創目標價從125元上調到140元，緯穎從2,650元上調到2,775元，廣達從325元上調到335元。鴻海及技嘉則維持不變，分別為200元及350元。