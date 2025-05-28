就市論勢／汽車零組件、網通 看俏

盤勢分析

美國與歐盟、日本就關稅談判緊張情緒放緩，美歐股反彈雖一度激勵台股大漲，不過4、5月台股低檔反彈蓄積較大漲幅、賣壓沉重，盤勢掙扎，昨（28）日加權指數開高走低，雖一度站上21,500點之上，5日線得而復失，尾盤台積電（2330）賣壓湧現，壓低大盤走勢，收盤指數小漲21點，收在21,357點，成交金額約3,322億元。

本周端午節前，台股走勢保守，交易面疲弱，從近期台股走勢、法人與外資動向觀察，台股5月中見高後，跟隨交易資金量縮，大盤走勢高檔整理。

投資建議

觀察美國祭出的加稅底限10%，各國同步承受關稅上調影響，台灣企業體質相對穩健，加上出口產業可能在這波貿易協商中，電子代工被迫升級加速轉型，從事高毛利率、高技術的產業方向；內需消費產業則受惠進口成本下降，提升毛利率等。

5月漲多後，台股盤面掙扎，企業獲利與評價受關稅影響修正，大盤若出現較大修正，可適度加碼後關稅時代台灣轉型受惠股，現階段操作看好四大投資方向：獨占利基產業如先進晶片、伺服器、汽車零組件等；受惠轉單效應的成熟晶片、網通設備；安全防衛的航太、國防產業；內需消費領域的公用事業、零售業等。