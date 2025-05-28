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兆豐證 嘉義設理財書庫

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君（前左二）代表受頒感謝狀，會後與總統府資政張博雅等人分享推動校園金融教育與閱讀推廣的初衷。兆豐證券／提供
兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君（前左二）代表受頒感謝狀，會後與總統府資政張博雅等人分享推動校園金融教育與閱讀推廣的初衷。兆豐證券／提供

兆豐證券持續落實ESG永續精神，日前攜手財團法人台灣閱讀文化基金會，於嘉義市垂楊國小啟用全市首座「金融理財愛的書庫」。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君、兆豐證券總經理吳明宗出席揭牌典禮，與總統府資政張博雅、嘉義市長黃敏惠、垂楊國小校長邱家偉、台灣閱讀文化基金會董事卓春英、新竹物流經理賴英凱等人為書庫揭牌，期透過閱讀導入理財觀念，幫助學童建立正確金錢觀與自主學習能力。

陳佩君指出，理財教育對孩子的未來影響深遠，兆豐證券希望透過閱讀與導讀，引導學童培養正確金錢觀，這是企業推動金融教育的核心理念。

兆豐證券2022年起在新竹、台南設立理財書庫，嘉義為第三站，未來將拓點至彰化縣永興國小，讓理財閱讀資源擴散至更多校園，落實「全班共讀、跨校共享」理念，讓書庫成為流動的教育資源，讓更多孩子受益。

該座書庫由兆豐證券捐贈設立，由閱讀文化基金會邀集在地教師規劃書單，內容涵蓋金融常識、生活理財、品格教育等多元素材，兼具教育深度與閱讀趣味，讓孩子在閱讀中養成理財素養。

卓春英表示，「金融理財愛的書庫」是孩子認識理財教育的重要起點，不僅拓展閱讀領域，也為培養生活素養與責任感打下基礎，3C產品普及的時代，閱讀是幫助孩子提升專注力與穩定情緒的有效方式，鼓勵家長與社會各界推動親子共讀，為孩子的學習力與競爭力打下根基。

典禮當天由垂楊國小學生擔任司儀，並有英語朗讀表演，展現自信風采。活動現場也展示學生在「小小CEO」課程的創作成果，透過模擬擺攤活動，讓孩子體驗顧客與老闆的角色，實際了解金錢使用與價值交換的概念，將理財學習從書本延伸至生活。出席貴賓、師生與家長一同見證書庫啟用，也象徵一段教育新旅程的啟動。

未來兆豐證券將秉持普惠金融的理念、深耕校園金融教育，以閱讀為橋梁，陪伴孩子從書本中培養理財觀念，讓金融知識向下扎根。

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