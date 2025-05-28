仙人指路抑或聰明錢算很精？台積電盤後股價「連兩天衝破千元」

台積電（2330）28日盤後鉅額交易股價再度出現千元以上價位，最高成交價為1,060元，加計27日的最高價1,070元，為連續兩天出現千元價。

台積電今天盤後配對交易轉熱，總金額衝高至46.07億元，高過平時，但平均成交股價為967元，恰恰是今日收盤價967元，究竟是「仙人指路」台積電未來回到千元價位可期，或是聰明錢買台積電，成本算得特別精，引起市場熱議。

根據28日盤後鉅額交易統計，鴻華先進-創、亞德客-KY（1590）、國巨（2327）、台積電、聯發科（2454）、長榮（2603）、台新金（2887）、精金（3049）、緯創（3231），總計金額達64.77億元。其中以台積電成交46.07億元占比最高，當中一筆最高價為1,060元，成交15張，合計各單共成交4,731張、總金額46.07億元，平均成交股價為967元。

無獨有偶，27日台積電盤後鉅額交易也出千元高價，最高1,070元，同樣成交15張，合計各單共成交1,716張、總金額16.57億元，平均股價為966.08元，也與27日成交價965元接近。