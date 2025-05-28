台股虎頭蛇尾...端午節前能買股？分析師這樣說

台股月線及季線雖已出現黃金交叉，但在季線仍下彎的「地心引力」作用下，加上逢高減碼的賣壓，28日大盤指數開高走低，出現虎頭蛇尾走勢，盤中高低差達328點，反映出投資人在連假前的觀望心態濃厚。

分析師建議，擔心假期間再傳出變數，端午節過後再買股比較好，可以留意AI相關的散熱、伺服器及PCB、網通、IC設計等族群。

台股早盤開高後一度拉升至21,634.37點，但盤中指數愈走愈低，近中午一度黑下滑至21,305.73點，高低差達328.64點，終場收在21,357.72點，小漲21.18點；新台幣兌美元升破30元關卡，衝擊金融股的表現，權王台積電（2330）也是開高走低，盤中漲勢收斂，終場收967元，上漲2元。

台股走勢虎頭蛇尾，端午節連假在即，逢高減碼的壓力沈重，不過，大盤指數仍力守5日線之上。分析師認為，目前月線已突破季線出現黃金交叉，等到季線翻揚向上，多頭排列形成，台股仍有表現的空間。

證券分析師張陳浩表示，台股在端午節前面臨獲利減碼壓力之外，還有季線仍下彎所產生的下拉力道，加上端午節連假將至，對假期間變數的擔憂，也影響投資人進場買股的意願。另外，新台幣升值可能衝擊金融股的獲利表現，也是值得關注的焦點。

不過，張陳浩認為，雖然新台幣升值對外銷廠商的毛利率有衝擊，但是在新台幣走強，形成熱錢效應下，外資對整體台股本益比的容忍度會提高，預期台股基期會慢慢往上墊高，台股將會走高。

張陳浩坦言，想要布局可以等端午節過後再進場，在標的上，看好AI股仍是首選，除了台積電，還有散熱、伺服器、PCB、網通股及IC設計股都值得關注；包括散熱的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、建準（2421）、健策（3653）；伺服器的緯穎（6669）、緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）、鴻海（2317）；PCB的台光電（2383）、金像電（2368）各擁題材外，同時有AI、5G、車用題材的聯茂（6213）也可以留意；IC設計股可以關注DRAM的華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）等；網通可以留意具5G題材的智邦（2345）、明泰（3380）。