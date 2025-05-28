輝達財報前壓盤 三大法人續賣超17億、台股5日線得而復失

台股28日在台積電（2330）臨收又遭空頭突襲下，僅小漲小漲21.18點、報21,357.72點，5日線得而復失，成交值續增至3,213.88億元，三大法人續賣超17.27億元。

統計三大法人28日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超7.87億元，投信買超17.3億元；自營商賣超（合計）26.7億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.07億元、自營商（避險）賣超15.62億元。

台股28日虎頭蛇尾，盤初特化、記憶體、伺服器、通網、陶玻等族群聯袂揚升，拉抬指數一度大漲297.83點、衝上21634.37點；但多方後繼無力，加上金航空壓增強，盤中紛紛翻黑走弱，指數一度翻黑轉跌30.81點、回落至21305.73點；所幸權王台積電、股王信驊（5274）力穩高檔，加上技嘉（2376）、緯穎（6669）、微星（2377）、華碩（2357）等老AI概念股在輝達（NVIDIA）財報公布前穩高，以及毛寶（1732）、康那香（9919）等防疫族群帶量衝高，拉抬指數再度翻紅，終場小漲21.18點、報21,357.72點，惟5日線隨台積電尾盤遭突襲，同步得而復失。

統計集中市場收漲停個股僅3檔，依序為：毛寶漲9.95%、收30.95元，成交量7,378張；恆大（1325）漲9.89%、收36.1元，成交量9,859張；吉祥（2491）全漲9.59%、收12元，成交量283張。

此外，上市新兵兆聯實業漲48.85%、收390元，成交量2,770張。

法人指出，台股受國際政經局勢影響，市場情緒波動加劇，即將於5月28日登場的輝達財報是市場矚目焦點，投資策略建議「選股不選市」，優先關注基本面穩健、未來營運展望良好的個股，並靈活調整操作策略，以應對市場變動。