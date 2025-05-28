90天關稅豁免期倒數 法人：組合平衡基金穩健因應

美國對等關稅事件在90天豁免期實施後，市場緊張情緒獲得舒緩，主要股市表現也因而走穩回升。不過，隨著時序來到六月，距離7月9日關稅豁免到期日剩一個月左右時間，各國無不加快腳步期望在期限前與美方達成協商，期間相關訊息的風吹草動料牽動市場投資情緒。

市場法人建議，在政策不確定性尚未解除、加上川普政策反覆不定，風險性資產價格波動難免，投資人不妨透過採取跨地區與跨資產、多元靈活布局的跨國組合平衡基金來應對，有助分散單一資產或國家風險，也有助掌握各類資產輪動表現契機，並廣納收益來源，投資進退有據。

觀察投信發行的跨國組合平衡基金表現，以近一月表現前十強的產品來看，普遍都有超過4%的漲幅，當中又以群益全民成長樂退組合基金、復華全球戰略配置強基金兩檔漲逾6%表現最為亮眼。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，日前美中會談互拋善意，美國對中關稅自145%暫時降至30%，衝突降級也令市場情緒也進一步和緩，市場上調經濟展望及獲利預估，衰退預期降低，不過後續川普又對歐盟提出50%關稅，儘管隨後又延長實施日期，但足以見得關稅風暴仍充斥不確定性、並未完全解除。

另一方面，市場也關注六月份聯準會利率決策會議，也預期聯準會持續保持謹慎降息立場，因此在市場變數仍多之下，整理期間可能拉長，波動風險仍須提防。

葉啟芳進一步說明，在投資佈局上可採股債多元配置，股票部位可著重於美股及成長股，並適度配置於非美資產，固定收益部位則考量利率下行空間有限，可適度配置資產品質較佳，也能提供收益的投等債來降低投組波動。