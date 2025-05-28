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台股上下震盪逾300點 終場漲21點收21357點

中央社／ 台北28日電
台股。圖／AI生成
台股。圖／AI生成

美國總統川普暫緩對歐盟的關稅上調，加上美債殖利率回落，美股收漲，激勵今天台股早盤大漲近300點，隨後漲幅收斂，盤中一度翻黑，上下震盪逾300點，終場小漲21.18點，收在21357.72點，成交值新台幣3213億元。

3大權值股，台積電終場上漲2元或0.21%，收在967元；鴻海與聯發科皆以平盤作收，分別收在152元和1280元。

今天上市櫃的新股意藍與兆聯實業表現搶眼，意藍掛牌首日股價大漲29元或63.32%，收在74.8元；兆聯上漲128元或48.85%，收在390元。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，美國對等關稅的利空持續鈍化，以美國總統川普23日揚言6月1日起要對歐盟商品課徵50%為例，道瓊工業指數當時僅下跌256點，而本週說要延後至7月9日，道瓊指數27日立刻應聲大漲740點。顯示現在市場對於關稅政策的反應，利多反應程度遠大於利空，整體趨勢對於多方有利。

不過蔡明翰也提醒，台股從4月初對等關稅宣布後的底部，已經反彈滿大一段，短線上檔壓力逐漸浮現，有些投資人想獲利了結，有些投資人則想低接，兩股勢力形成拉鋸，不論台股或美股，最近都開始進入橫向整理，投資人追高容易被套牢。

關稅 台股

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