新台幣升破30元金融股先不碰？分析師曝買進時機在這

新台幣兌美元一路狂升，尤其在5月2日及5日急升之後，目前已升破30元大關，見到「29字頭」，將嚴重衝擊壽險業資本適足率（RBC），分析師坦言，受到匯率升值的影響，金融股5月的財報可能很難看，認為短期先不碰金融股為宜，不過，如果有因升值激烈出現暴跌的情況，想存金融股者可以進場布局。

新台幣匯率在5月初台幣曾出現「暴力升值」，短短2個交易日升值近2元，且升值壓力持續，目前已升破30元大關，新台幣兌美元見到「29字頭」，嚴重衝擊壽險業資本適足率（RBC），市場擔心因此連動影響明年是否可順利接軌TW-ICS（新一代清償能力制度）。

金管會主委彭金隆28日在立院財委會回答立委提問時表示，壽險業可運用資金共37兆元，其中23兆元在海外，扣掉無匯損問題的外幣保單，還有15兆元，其中有6成避險，未避險部位達6兆元，當新台幣每升值1元，將約有1,500~2,000億元匯兌損失影響數。

另外，壽險公會建議RBC採半年匯率均價計算的提案，彭金隆也鬆口表示，「傾向同意」，預計6月底半年報就會採用，以因應明年可以順利接軌TW-ICS。

證券分析師張陳浩表示，受到新台幣急升的影響，金融股5月的財報數字可能很難看，金管會將出手搶救壽險業的RBC，改變財報表達方式， 可讓虧損平準化，但是，短期金融股先不碰為宜。

張陳浩指出，美國總統川普的做法是「以鄰為壑」，要美元對全球貨貶值，短期來看，在談判階段，各國可以容忍弱勢美元的現象，但這僅是短暫的現象，所以，新台幣匯率長期來看仍是會回到經濟循環的軌跡，壽險業目前雖承受升值的虧損，但一旦貶值，也會校正回歸。

張陳浩認為，短期避開金融股，但對想存金融股的人來說，若是股價由劇烈升值出現暴跌， 則是進場布局的時點， 可留意玉山金（2884）、台新金（2887）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）等。