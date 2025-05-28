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資安疑慮＋股東會利多 網通族群量價齊彈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

時序正值股東會旺季，網通大廠明泰（3380）、友訊（2332）皆釋出正向營運展望，加上美國對中國網通設備資安疑慮升溫，市場看好台廠有望趁勢搶灘，28日通信網路族群隨台股同步走揚。

友訊27日股東會通過每股配息0.1元，執行長張家瑞指出，公司聚焦AI應用與在地化生產，已成功打入美國企用市場，近期簽下五年長約，效益可望逐步顯現。他也表示，美國對中國網通龍頭TP-Link展開資安調查，對台灣業者而言是一項利多，儘管需要時間發酵，但長線有望挹注營運動能。

明泰則通過每股配息1元，董事長黃文芳表示，看好資料中心頻寬升級趨勢，今年400G交換器出貨將擴大，800G產品也進入量產階段，年底將送樣1.6T等級交換器。同步推進的還包括DOCSIS 4.0拉貨動能，以及Wi-Fi 7產品出貨逐季增溫，加上積極布局印度市場，可望為營運注入新成長動能。

在股東會釋出利多及美國市場可望擴大題材激勵下，股價同步反應。友訊28日人氣爆棚，成交量午盤前即突破1.4萬張，盤中股價一度觸及17.5元，站回5日線與月線，蓄勢挑戰季線。明泰則放量攻上漲停29.4元，並帶動友勁（6142）、智邦（2345）、智易（3596）、正文（4906）等同步走強。

產業面上，美國資安疑慮持續升高。近日17位國會議員聯名提案，要求商務部制裁TP-Link，主張全面禁止其產品於美銷售，理由為其產品資安漏洞恐危及國安。TP-Link則否認指控，強調產品設計與生產未受外國政府控制。

TP-Link以低價策略在全球網通市場占據一席之地，目前在美國消費與SOHO市場市占率高達65%。若最終遭禁，將繼華為後成為第二家受美國全面限制的中國網通品牌，台灣廠商有望接手釋出的市場空間。

法人表示，美國對TP-Link的國安調查與反壟斷審查已啟動，最快今年內可能禁售，台廠如友訊、啟碁（6285）、中磊（5388）、正文等可望成為主要受益者，進一步擴展在美市場。

股東會 美國

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