歐洲中小型企業動能強勁 多重利多加持投資價值

歐洲通膨降溫、政策利率持續調降，資金成本明顯降低，為企業經營注入活水。歐義銳榮基金總代理第一金投信表示，歐洲中小型企業受惠於降息環境與政府刺激內需措施，今年表現強勁，成為全球投資市場的重要焦點。

第一金投信指出，自2024年歐洲央行（ECB）啟動寬鬆政策以來多次降息，大幅降低中型企業融資成本，歐洲各國政府擴大基礎建設與內需投資預算，有效推動本地市場動能，為歐洲中小企業帶來利多支撐。Bloomberg資料統計，今年至4月底止，STOXX歐洲中型股指數上漲近20%，MSCI 歐洲中型股指數亦上漲超過5%，儘管近期全球市場面臨關稅挑戰，歐洲中型股依舊穩健向上，展現抗跌能力。

除了市場表現佳，評價面與基本面也為歐洲中小型股帶來中長線支撐。第一金投信進一步說明，以MSCI歐洲中型股票指數為例，Bloomberg資料整理，目前預估本益比僅13.52，遠低於美國標普500指數的20.50，股價相對低估，具有投資吸引力。此外，自2022年以來，歐洲中小型企業的盈餘增長幅度明顯超越大型企業，整體基本面持續改善，評價具向上修復能力，吸引中長期資金關注。

第一金投信指出，歐洲大型機構提供資金挹注企業發展，形成有力支撐，包括：歐洲投資銀行（EIB）及歐盟戰略基金（EU Strategic Funds）持續針對技術創新與先進製造提供融資協助。2024年度EIB所核准新貸款金額已達766億歐元，創近年新高；政策力挺有助提升歐洲企業的全球競爭力、能源效率與環境永續性，進一步推升產業鏈中企業長期成長。

歐義銳榮歐洲中小型股基金著重投資歐洲具成長潛力的產業，第一金投信說明，目前看好受惠於歐洲國防與醫療支出擴張的航太、國防及醫療保健類股，像是今年股價表現亮眼的德國軍工企業Rheinmetall AG與義大利航太巨頭Leonardo S.p.A.皆是代表性投資標的，投資團隊結合量化模型與基本面分析，聚焦於獲利穩健、現金流充沛及具股東報酬能力，重視流動性、挑選成交量佳股票，強化操作彈性同時落實風險控管。

第一金投信提醒，現階段全球市場不確定性仍高之際，布局區域型、產業轉型趨勢的基金，有助於掌握中長線成長機會；透過歐洲產品，一方面掌握歐洲企業發展潛力，同時也能分散美元資產集中風險，投資資產涵蓋歐元、英鎊等多種歐洲貨幣，達成匯率分散自然避險效果，有助提升投資組合穩定性。