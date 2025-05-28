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新股超吸睛！這檔 AI 新兵蜜月大漲逾六成 中籤可落袋逾3萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股28日開高，新股掛牌也順利拉開蜜月行情，AI股新兵意藍（6925）以每股45.8元掛牌上櫃， 股價開高後一度衝達77元，中籤者若賣出可望獲利3.12萬元，報酬率68.12%，盤中漲幅逾6成；另一檔新上市股兆聯實業（6944）蜜月也是大漲，一度衝達392元，中籤者可望大賺13萬元，報酬率49.61%，盤中漲幅逾4成。

意藍是台灣指標網路輿情分析及AI智能搜尋業者，專精於AI語意分析、搜尋引擎與商業數據分析等尖端軟體技術，並擁有巨量、多樣化的智能數據，以 SaaS（軟體即服務）訂閱制提供各式高品質AI應用服務。

意藍主要以雲端服務為主，目前雲端訂閱制服務營收占比逾9成、客戶續約率超過85%，毛利率逾8成，展現穩健且具成長性的商業模式。2024年營收1.83億元、年增11.1%；毛利率81.29%、年增1.34個百分點；每股純益2.74元。

隨著企業部署AI的需求持續擴大，營運動能看好，今年可望再創佳績；意藍以45.8元掛牌上櫃， 早盤以60元開高後一度衝達77元，盤中漲幅近6成。

兆聯實業為水資源系統統包工程暨維運服務領導廠商，業務除包含廢水回收、純水處理系統工程外，也提供系統代操作、設備維修、耗材清洗更換及系統運轉所需的化學藥品等全方位服務。

兆聯實業營業毛利自2022年起近三年分別為9.7億元、18.21億元及23.48億元，年複合成長率34.3%；每股純益自2022年起近三年分別為7.44元、15.97元及22.33元，年複合成長率44.2%。

近年來隨著半導體與先進封裝建廠需求增加，加上水資源相關環保法規日益趨嚴，帶動工業用水系統投入的需求增加； 2024年度合併營收103億元，年增14.3%；每股純益22.33元，年增 39.8%，去年營收及獲利雙創歷史新高；2025年第1季每股純益6.07元，年增23.9%，市場預估全年營運將持續成長。

兆聯實業以262元掛牌上市，早盤以375元開出後一度衝達392元，盤中漲幅逾4成， 蜜月行情亮眼。

兆聯 AI

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