快訊

陳傑憲脫口「某就要照三頓揍」遭炎上！親上火線道歉 太太神救援

不是新冠、流感！4歲女童發燒、呼吸道症狀 驗5種快篩揪病因

AI 熱潮引爆玻纖需求 富喬一度衝漲停、台玻爆大量

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

今年AI伺服器全面放量，800G交換器同步啟動升級，推動相關板材與材料需求進一步提升，不僅催動中游CCL與PCB廠商營收，也連動至電子級玻纖布等基礎材料層，而隨著輝達（NVIDIA）財報揭曉在即，相關概念股也紛紛動起來。

其中，富喬（1815）具備電子級玻纖紗與玻纖布垂直整合能力，而現階段L1電子高階玻纖布因市況熱絡，並呈現供不應求，富喬已朝更高規格的L2產品開發，使得其近日交投火熱，28日約11:00，成交量已突破17萬大張，勇奪台股人氣王寶座以外，股價也同步觸及漲停36元，積極挑戰前高，並引爆台玻（1802）人氣噴發，成交量隨之暴衝至7.5萬張以上，衝上台股第三名，股價也成功躍過季線，帶動中釉（1809）放量觸及漲停18.6元，並順勢拉抬玻陶類指大漲逾4%，登上台股族群漲幅王寶座，呈現量價雙強的多頭局勢。

富喬作為玻纖一貫廠，今年首季EPS達0.33元，超越去年全年表現，並積極向更高規格的L2產品開發邁進，為今年營運增溫奠定基礎；富喬日前提到，觀察全球Low DK電子級材料供應吃緊情況自2023年下半年引爆，供不應求持續看到2026年都沒問題。

法人分析，高頻、高速、低損耗材料在PCB應用仍是未來數年的核心成長動能，而富喬的Low DK高頻高速材料因客戶需求持續擴產，預期將進一步推升今年營收與獲利表現。

台玻方面，董事長林伯豐今年首季已表示，目前低介電（Low DK）及二代低介電玻纖布，以及Low CTE玻纖布等三款產品均通過客戶認證，今年全球市占率衝破三成有信心達陣，還有一款雲端伺服器的新品將在今年底接受客戶認證。

營收 富喬 台股

延伸閱讀

台股遭野村由「中性」降為「減碼」 資金轉往印度和中國

台股漲幅收斂 盤中勁揚逾百點

川普暫緩上調歐盟關稅美股齊揚 台股有望終止連4黑

台股端午變盤？選股不選市 基本面佳、高利率可留意

相關新聞

長債不會輸！日本國債打響第一槍、緩解全球壓力 辣媽：有機會拉抬美債

上週全球籠罩在「長債殖利率飆升」的陰影之下，但看來這週有些好消息。東京時間週二，日本超長期國債殖利率驟跌，紓解了近期全球長債的憂慮。 以下是日本長債近期的走勢：

台股早盤上漲近300點 台積電開高19元

台股28日開盤指數上漲202.61點，開盤指數為21,539.15點，早盤漲近300點，最高來到21,634.37點。台...

中租（5871）利空盡出迎爆發？專家「長線不看好」：各方面都不如金融股

台灣融資租賃三巨頭——中租-KY（5871）、裕融（9941）、和潤企業（6592），因放款業務橫跨機車、汽車、3C產品等消費領域，加上市占率合計接近九成，被市場暱稱為「薯條三兄弟」。然而，在高速擴張的同時，這些公司也因高利放款、資訊不對稱與暴力催收等爭議而多次遭到社會輿論與立委批評。儘管《金融消費者保護法》修正案尚未正式上路，目前仍處過渡期，但市場資金已嗅到轉機。 中租-KY今日(5/23)股價觸及年線壓力，顯示市場對中租後續發展依舊看好。 技術面來看，短線走勢轉強，成交量增溫。因本益比偏低，使資金願意進場低接。若政策正式實施後市場未出現負面意外反應，短線仍可能延續反彈行情。

台股端午變盤？選股不選市 基本面佳、高利率可留意

台股是否端午節變盤？數據會說話，根據群益投信統計資料顯示，近15年端午節後台股有變盤的態勢，雖然指數負報酬機率高，不過跌...

AI 熱潮引爆玻纖需求 富喬一度衝漲停、台玻爆大量

今年AI伺服器全面放量，800G交換器同步啟動升級，推動相關板材與材料需求進一步提升，不僅催動中游CCL與PCB廠商營收...

市場憂匯損升溫…台股連四黑 外資由買轉賣

台股昨（27）日受新台幣匯率盤中持續走升，市場擔憂上市櫃公司匯損升溫，外資由買轉賣102億元，雖八大公股行庫、投信出手，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。