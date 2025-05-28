AI 熱潮引爆玻纖需求 富喬一度衝漲停、台玻爆大量

今年AI伺服器全面放量，800G交換器同步啟動升級，推動相關板材與材料需求進一步提升，不僅催動中游CCL與PCB廠商營收，也連動至電子級玻纖布等基礎材料層，而隨著輝達（NVIDIA）財報揭曉在即，相關概念股也紛紛動起來。

其中，富喬（1815）具備電子級玻纖紗與玻纖布垂直整合能力，而現階段L1電子高階玻纖布因市況熱絡，並呈現供不應求，富喬已朝更高規格的L2產品開發，使得其近日交投火熱，28日約11:00，成交量已突破17萬大張，勇奪台股人氣王寶座以外，股價也同步觸及漲停36元，積極挑戰前高，並引爆台玻（1802）人氣噴發，成交量隨之暴衝至7.5萬張以上，衝上台股第三名，股價也成功躍過季線，帶動中釉（1809）放量觸及漲停18.6元，並順勢拉抬玻陶類指大漲逾4%，登上台股族群漲幅王寶座，呈現量價雙強的多頭局勢。

富喬作為玻纖一貫廠，今年首季EPS達0.33元，超越去年全年表現，並積極向更高規格的L2產品開發邁進，為今年營運增溫奠定基礎；富喬日前提到，觀察全球Low DK電子級材料供應吃緊情況自2023年下半年引爆，供不應求持續看到2026年都沒問題。

法人分析，高頻、高速、低損耗材料在PCB應用仍是未來數年的核心成長動能，而富喬的Low DK高頻高速材料因客戶需求持續擴產，預期將進一步推升今年營收與獲利表現。

台玻方面，董事長林伯豐今年首季已表示，目前低介電（Low DK）及二代低介電玻纖布，以及Low CTE玻纖布等三款產品均通過客戶認證，今年全球市占率衝破三成有信心達陣，還有一款雲端伺服器的新品將在今年底接受客戶認證。