特斯拉新車銷售低迷股價卻大漲7% 法人：關鍵在這裡

美國總統川普推遲對歐盟立即開徵50%關稅的威脅，結合債市回穩，激勵美股昨日強勁上漲，其中特斯拉（TSLA）不甩新車銷售低迷影響，大漲近7%，成功收復360美元關卡。特斯拉執行長馬斯克近期宣布恢復24小時全天候待命工作模式，點燃投資人對其自駕技術、無人計程車及機器人產業前景的熱情。

為何特斯拉新車銷售低迷，股價卻大漲？中國信託投信表示，儘管特斯拉在中國與歐洲市場的電動車銷售面臨挑戰，但其在自駕技術、無人計程車及機器人產業的長期潛力，估值不應僅限於傳統汽車銷售數據。

中國信託投信表示，無人駕駛技術快速推進，根據ARK Invest估計 ，至2035年計程車每英里運營成本，將從當前的2美元降至0.25美元，降幅近9成。尤其特斯拉的Robotaxi即將投入營運，谷歌（alphabet）旗下Waymo及百度Apollo的年載運量已達數百萬趟，顯示市場接受度大幅提升，預計成為未來交通革命的領頭羊，而特斯拉身為無人駕駛技術的領導者，其未來表現也值得關注。

至於另一項人類生活方式的革新，則是區塊鏈金融的應用普及。中國信託投信基金經理人唐祖蔭表示，加密貨幣如比特幣及穩定幣的交易量，已超越Visa與Mastercard等傳統支付機構 ，顯示區塊鏈技術正重塑金融生態。Coinbase（COIN）等區塊鏈基礎建設平台，可望受惠於去中心化金融的成長紅利。

AI也正在革新藥物研發與精準醫療。唐祖蔭表示，根據ARK Invest估算 ，AI驅動新藥設計可將臨床試驗的平均失敗次數從7.5次降至1.4次；新藥開發成本從24億美元降至6億美元，且讓新藥上市時間從13年縮短至8年。歷史顯示，顛覆式創新技術從萌芽到普及，總能帶動相關企業市值飛躍。例如網際網路時代的思科（CSCO）、電動車浪潮中的特斯拉，以及生成式AI爆發後的輝達（NVDA），皆在技術普及初期迎來顯著漲幅。

如今，自駕技術、區塊鏈金融及AI驅動的生技醫療正處於類似的爆發前夕。中國信託投信指出，川普政府對創新產業友善，且期待聯準會持續降息，整體環境有利新創產業。此時投資聚焦於特斯拉、精準醫療及區塊鏈金融等顛覆式創新領域的主題型ETF，如「中信ARK創新主動式ETF」（00983A），可望搶佔未來成長動能，有機會為投資人創造超額報酬。

00983A預計在端午連假後的6月2日至6月5日展開募集，中國信託投信於北中南舉辦四場說明會，每場都吸引上百名投資人參與，顯示顛覆式創新科技對投資人深具吸引力。唐祖蔭指出，顛覆式創新題材股在技術被廣泛接受及應用前，通常不會被S&P 500指數或Nasdaq 100指數納入，投資人難以透過被動式ETF及早布局這類企業，等到這些公司獲得巨大成功後市值增加，進而納入指數後，投資人早已錯過其股價爆發的初期階段，此時更凸顯主動選股基金的優勢。

中國信託投信表示，00983A透過主動選股策略，聚焦約40檔高潛力企業，涵蓋大型科技龍頭與中小型創新公司，約30%資產配置於尚未廣為市場熟知的成長股，協助投資人把握科技變革的早期紅利。