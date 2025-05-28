長債不會輸！日本國債打響第一槍、緩解全球壓力 辣媽：有機會拉抬美債
日本長債大逆轉！殖利率大跌
上週全球籠罩在「長債殖利率飆升」的陰影之下，但看來這週有些好消息。東京時間週二，日本超長期國債殖利率驟跌，紓解了近期全球長債的憂慮。
以下是日本長債近期的走勢：
30年期債券殖利率暴跌18.5個基點至2.85%，盤中一度衝上2.955%
20年期殖利率大跌至2.34%，較盤中高點2.44%明顯回落
40年期殖利率更重挫24個基點，跌至3.295%
殖利率下跌的關鍵原因是：路透報導指出，日本財務省（MOF）可能減少超長債發行，引發債市搶買潮。
這波消息出爐後，殖利率迅速下行，顯示市場對供給減少這件反應非常劇烈。
回顧上週的時候，20年期債標售表現慘淡，加上市場對政府財政刺激案與日本央行（BOJ）縮手購債的疑慮升溫，導致殖利率飆上歷史新高。
值得補充說明的是，長谷川直哉（岡三證券）指出：「雖然超長期殖利率大幅回落，但短天期債券殖利率反而上升，因市場預期財務省可能會轉向增加短債供給」。
其他債券殖利率動態：(JGB是日本公債)
10年期JGB殖利率小跌至1.465%
2年期JGB則小升至0.73%
簡單結論：
日本這波政策訊號，不只影響本國債市，對全球長債、特別是美債，也可能帶來間接支撐。
接下來市場將密切關注財務省發行計畫是否正式調整。希望對全球的長天期公債飆升的壓力，會有所緩解。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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