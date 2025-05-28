長債不會輸！日本國債打響第一槍、緩解全球壓力 辣媽：有機會拉抬美債

台灣融資租賃三巨頭——中租-KY（5871）、裕融（9941）、和潤企業（6592），因放款業務橫跨機車、汽車、3C產品等消費領域，加上市占率合計接近九成，被市場暱稱為「薯條三兄弟」。然而，在高速擴張的同時，這些公司也因高利放款、資訊不對稱與暴力催收等爭議而多次遭到社會輿論與立委批評。儘管《金融消費者保護法》修正案尚未正式上路，目前仍處過渡期，但市場資金已嗅到轉機。 中租-KY今日(5/23)股價觸及年線壓力，顯示市場對中租後續發展依舊看好。 技術面來看，短線走勢轉強，成交量增溫。因本益比偏低，使資金願意進場低接。若政策正式實施後市場未出現負面意外反應，短線仍可能延續反彈行情。

2025-05-28 09:35