中租（5871）利空盡出迎爆發？專家「長線不看好」：各方面都不如金融股

【文．玩股華安】

台灣融資租賃三巨頭——中租-KY（5871）、裕融（9941）、和潤企業（6592），因放款業務橫跨機車、汽車、3C產品等消費領域，加上市占率合計接近九成，被市場暱稱為「薯條三兄弟」。

然而，在高速擴張的同時，這些公司也因高利放款、資訊不對稱與暴力催收等爭議而多次遭到社會輿論與立委批評。

股價率先反應：利空似已出盡，出現技術反彈

儘管《金融消費者保護法》修正案尚未正式上路，目前仍處過渡期，但市場資金已嗅到轉機。

中租-KY今日(5/23)股價觸及年線壓力，顯示市場對中租後續發展依舊看好。

技術面來看，短線走勢轉強，成交量增溫。因本益比偏低，使資金願意進場低接。若政策正式實施後市場未出現負面意外反應，短線仍可能延續反彈行情。

監理升級：不立專法，行為納管為主

針對過去爭議，金管會已表態將不立《融資公司專法》，但會透過金保法來「管行為」，納入對消費者有重大影響的項目，例如：廣告招攬、利費率揭露、催收規範、合約說明等。

首波公告將中租、裕融、和潤等共12家公司納入規範，預計2025年6月公告，8月底正式實施。

官員明確指出，這些公司並未吸收大眾存款，不涉及金融體系穩定問題，因而無需設立獨立監管制度，亦不會進行資本與風控層級的審查。

簡單來說，這次納管是針對「行為不當」，而非將其視為完整金融機構。

這樣的做法雖然是務實策略，但也意味著，這些公司的整體經營風險與營運架構，並未受到全面規範或強化。

長線來看：這些公司仍非最佳長期投資選擇

雖然短線因利空出盡、政策可預期性提高而出現技術反彈，甚至不排除有業績轉型與市占提升的利基，但若從長線投資的角度來看，這類公司仍有不少隱憂：

資金來源結構劣勢：相較銀行可透過吸收存款取得低成本資金，融資租賃公司主要仰賴銀行借款與公司債，資金成本偏高，放款利差空間有限。 風控體系仍有限：缺乏銀行那樣的徵信與信用評等能力，未來面對景氣反轉時，呆帳壓力較高。 配息不具吸引力：儘管穩定成長，但配息率偏低，殖利率多數時間低於傳統金控與銀行股。

中租、裕融、和潤在短期政策落地前後，可能因利空消息逐漸淡化，加上基期偏低，出現一波技術性反彈。但這並不代表其能成為長期穩健投資的首選。

融資租賃公司的獲利模式受限於結構性風險，加上監理制度仍以「行為」為主，尚未涵蓋資本與放款審慎監理，整體風險控管能力仍難與銀行體系相比。

相比之下，傳統銀行與金控股仍是我更偏好的防禦型配置。

這些公司擁有穩定的獲利來源、完整的監理制度、低成本的存款資金，在擴大利差與控管風險方面都更有制度優勢。

像是中信金，目前殖利率還能維持在5%以上，表現相對有吸引力。

不過，我也不認為現在是進場的好時機。

整體金融股近期位階偏高，市場對降息循環的期待早已反映在股價上，很多個股的本益比已經回到歷史均值甚至偏高區間。所以，與其現在進場，不如先觀察、等回檔再說。

我會選擇保留資金彈性，等到價格修正或殖利率回到理想位置後，再開始分批布局，才有機會在金融股中取得更好的報酬與風險平衡。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：中租-KY（5871）力拼回年線，長期仍非存股族首選！