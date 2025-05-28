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台股早盤上漲近300點 台積電開高19元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股28日開盤指數上漲202.61點，開盤指數為21,539.15點，早盤漲近300點，最高來到21,634.37點。台積電（2330）開盤價984元，上漲19元。

群益投顧表示，美國將陸續公布重要經濟數據、5/28起連三天短期券拍賣、川普關稅戰未歇、美國大而美法案參議院審議、輝達（NVIDIA）5/28公布財報、通膨衡量指標PCE5/30公布，諸多不確定性導致台股投資人觀望心態濃、成交量偏低。多空交雜台股盤勢波動幅度加劇，投資選股不選市，選擇基本面佳、未來營運展望樂觀個股靈活操作。

操作題材可留意：

1.蘋果改變行銷策略將牽動供應鏈生產布局─蘋果正面臨營運嚴峻考驗，川普要求在美製造、大陸市場銷售下滑，加上全球智慧手機市場競爭日益激烈，蘋果一年一場新機發表之行銷傳統已不利銷售布局，將仿效非蘋業者一年多機、多場發表會策略，2026年上半年發表平價機種iPhone 17e，下半年發表iPhone 18系列和首款摺疊機，將有利供應鏈在新機空窗期的生產淡季營運表現。

2.新台幣升值受惠股─受到美元指數走勢疲弱一度跌破99關卡影響，新台幣近期漲勢相對強勁，5月26日始見2字頭，創逾兩年收盤新高；資產、營建、食品、航空、觀光、台灣內需等族群可望因新台幣升值而受惠。

周二（27日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,343.65點，上漲740.58點、漲幅1.78%；S&P500指數上漲2.05%；那斯達克指數上漲2.47%；費半指數上漲3.38%。台積電ADR上漲2.97%，收在197.68美元，較台北交易溢價22.8%。

美國總統川普收回對歐盟的關稅要脅，加上消費者信心意外躍升，提振投資人的風險胃口。全球債市回升，也有利於市場信心。輝達將發布財報，市場預估每股純益成長43.5%，營收將大增66.2%。美國公債殖利率在全球債券市場反彈之際下跌。10年期公殖利率小幅降至4.432%，上周五殖利率收在4.5%上方。

三大法人周二集中市場合計賣超187.18億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超102.7億元，投信買超42億元，自營商（自行買賣）賣超60.4億元，自營商（避險）賣超66億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,394口至240口，其中，外資淨空單增加1,750口至43,507口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2,183口至2,396口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,600點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在22,500點，月賣權最大OI落在20,600 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.93下降至0.82。VIX指數上升0.49至26.35。外資台指期買權淨金額-0.36億元 ; 賣權淨金額-0.95億元。整體選擇權籌碼面偏空。

美國公債 新台幣

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