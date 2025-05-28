川普暫緩上調歐盟關稅美股齊揚 台股有望終止連4黑

美國總統川普暫緩對歐盟的關稅上調，27日美股4大指數齊揚，帶動台指期夜盤反彈。法人看好台股今天有機會終止連4黑，短線上有壓力、下有支撐，預期將維持橫向區間盤整格局。

川普同意暫緩對歐盟課徵50%關稅至7月9日，加上美債殖利率回落，27日美股主要指數全面大漲，道瓊工業指數飆漲740.58點或1.78%，收42343.65點；標普500指數上揚118.72點或2.05%，收在5921.54點。

以科技股為主的那斯達克指數大漲461.95點或2.47%，收19199.16點；費城半導體指數漲158.71點或3.38%，收4861.09點。

主要美國科技股方面，特斯拉（Tesla）大漲23.55美元或6.94%，收362.89美元；輝達（NVIDIA）上漲4.21美元或3.21%，收135.5美元；台積電ADR漲5.7美元或2.97%，收197.68美元。

永豐金投顧分析，台股目前上有壓力、下有支撐，形成橫向區間盤整格局，4月台股先蹲後跳，留下近3000點的下影線，5月反彈近1500點，目前的位置，高持股的風險大於收益。

永豐金投顧提醒，上週穆迪調降美債評等，雖不像過去引發市場大震盪，但美債殖利率蠢動，30年期美債殖利率突破5%，2年期則是站上4%；由於近期標售的20年期新債得標利率達到5.047%，顯著高於過去6次拍賣的平均值4.613%，市場如何解讀，需進一步觀察。